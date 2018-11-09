Enerji Bakanı Dönmez: Satın aldığımız 2. sondaj gemimiz ile Karadeniz'de sondaj faaliyetleri yapacağız

Bakan Dönmez'in konuşmasından bazı satırbaşları:

* (ABD'nin İran yaptırımları hakkında) Tek taraflı olarak yaptırım uygulamaya başladı. En önemlileri arasında da enerji yer alıyor. Başta komşu ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin olumsuz etkileneceğini belirtmiştik. Türkiye'nin yüzde 25'lerde bir muafiyet durumu söz konusu. İran'la 5-6 yıllık doğalgaz kontratımız var. TÜPRAŞ alternatiflere bakıyor. Piyasada akaryakıtla ilgili sıkıntı olmayacak şekilde alternatif arayışlara devam ediyorlar. Sadece İran halkını değil bölge halkını da etkiler. Bu yaptırımların uygulanmayacağını ifade etmiştik. Bunu zaman gösterecek. Türkiye'nin pozisyonu bellidir. Tek taraflı yaptırım sadece İran halkına değil, bölge halkını etkiler. İran'a baktığınızda yıllık 5 milyon varil üretimi var. Bu dünyaya baktığımızda yüzde 5. Yarısını ihraç ediyor. Türkiye'de bunların arasında.

* Öyle anlıyoruz ki ABD tekrar 6 ay sonra durum değerlendirmesi yapacak. Pozisyonları bu şekilde. Biz her halükarda alternatifsiz kalmamak açısından arayışlarımıza devam ediyoruz. TÜPRAŞ da özel sektör onlar da devam edecek.

* (Fatih Gemisi hakkında): 2 haftadır yaklaşık kamuoyunda da heyecanla karşılandı. Bir milli gemimize lansmanı yaptık. Kendi klasmanında dünyada ilk 5'te. Biraz önce müdürümüzle görüştük. Şu anda 3 bin 585 metre derinliği indi. Sondaj 5 ay içinde tamamlanacak. Havlu atıp gideceğimiz bir alan değil, sonuna kadar zorlayacağız. Buluncaya kadar araştırmaya devam edeceğiz.

* (Doğu Akdeniz hakkında) Bir husus var bizim kimsenin kaynağında gözümüz yok. Kendi çalışmalarımıza kendi alanımızdaki çalışmalarımıza kimsenin müdahale etmesini istemiyoruz, Fatih gemimiz de sondaj gemisi. Çipras'ın açıklamasını şöyle değerlendirmek mümkün biz öteden beri herkes kendi alanında çalışmalarını yapsın arzusundayız. Gerilimin yükselmesini kimse istemez. Biz kendi alanımızda çalışacağız, onlar da kendi alanlarında çalışsınlar.

* Kıbrıs'taki vatandaşlarımızın onun haklarının ihlal edildiği bir adımı doğru bulmuyoruz. Kıbrıs Rum Kesimi'nde böyle bir durum söz konusu.

* (Yeni sondaj gemisi hakkında) İkinci sondaj gemisi için satın alma işlemleri gerçekleşti. Testleri yapılacak Türk kara sularında gemimizi göreceğiz. Karadeniz'de sondaj faaliyetlerine devam edeceğiz. Teknik özellikleri Fatih gemimizle aynı. Yılda 2 sondaj kuyusu açabiliyor.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA ARZ GÜVENLİĞİ SORUNU YOK

* (Doğalgaz hakkında) Sorunumuz kalmadı. Doğalgaz tarafında depolama kapasitemizi çok ciddi bir şekilde arttırdık. Yüzer enerjileri sisteme dahil ettik bu yüzden sorun yok. 300 milyon metreküpe kadar gaz arzı sağlayacak sisteme sahibiz. Sisteme 303 milyon gaz verecek hale geldik. Bu sene artsın 260 olsun bu seneye bakarsak yedek oluşturmuş olduk. Biz ikincil yakıt olan santrallerde ikincil yakıta dönüştürdük. Sıkıntımız yok hamdolsun. Şu anlama gelmesin talep artışını dikkate alarak depolamayla ilgili çalışmalara devam ediyoruz. Tuz Gölü'nde 600 milyon metreküp depolama kapasitemiz var. 2 yılda 1 milyar, 4 yılda 5.4 milyar metreküpe çıkaracağız. Kredi finansmanı da sağlandı. Silivri'de 2.8 milyardı bunu da 5 milyar metreküpe çıkaracak çalışmalardayız. 10 milyar metreküpe çıkacağız. Asgari yüzde 20'lik bir depolamaya ulaşmayı hedefliyoruz. Gazda bir sıkıntı yok. Ama cayır cayır kullanalım değil. Yüzde 98-99'unu ithal ediyoruz. Tasarruflu kullanmayı tavsiye edelim. Sıkıntı yok ama tasarruf ilkelerine uyulmalı.

KURDAKİ DÜŞÜŞ MALİYETLERİ OLUMLU ETKİLİYOR.

* Zam hakkında: Yılbaşına kadar herhangi bir zam söz konusu değil. 3 ayda bir tarifeler açıklanıyor. Gelmeden önce maliyet hesaplanıyor. YEP'ten sonra ümit verici gelişmeler oldu. Eskiye göre düşüşler. Enflasyonda gerileme söz konusu. Bunlar maliyetleri olumlu etkiliyor. Ama çalışmak lazım sonra bir şeyler söyleyebiliriz. Enerji fiyatlandırma nasıl oluşur anlatmalıyız. Bütçe komisyonunda da ifade ettik.

PİYASADAKİ FİYATLAR MALİYETLERE YAKIN SEVİYELERDE

* Ticarete konu elektrik enerjisi miktarına bakınca yaklaşık 168 milyar kilowat saat elektrik 112 tedarik şirketlerinden tedarik edilmiş. TEDAŞ gibi ama elektrik dağıtım şirketlerinin perakende satış yapan kısımları. Onlar da elektrik alıyorlar EİAŞ'tan geri kalan kısmını serbest piyasadan alıyor. Fiyatlar nasıl oluşuyor. Enerji borsası var. Arz ve talebin üzerinde olduğu için kıran kırana bir rakam oluşuyor. Bizim sattığımız miktar ve serbest piyasadan olan fiyatlar arasında bir fiyat oluşuyor. Yüzde 70'inin serbest piyasada oluşan fiyatla EİAŞ'ın ortalaması yansıyor. Tabii bunu etkileyen doğalgaz ve petrol de var. Ayrıca kurun etkisi de biraz olumsuz etkilemiş oldu. Maliyetleri artırmış oldu. Şunu da söyleyebiliriz. Küçük orta ölçekli tüketiciler için hem EİAŞ hem de BOTAŞ maliyet altı bir fiyatlandırma sunuyor.

* Yılbaşı gelince tekrar bakacağız. Şartlar oluştuğunda indirim söz konusu olabilir ama bugünden söylemek mümkün değil.