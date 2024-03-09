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Ekonomi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) ve petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verildi.

AA9 Mart 2024 Cumartesi 10:26 - Güncelleme:
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu petrol piyasalarında 15 şirkete lisans verdi
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 8 şirkete üretim lisansı verildi.

Aynı piyasada 3 şirketin üretim lisansı ise sona erdirilirken, 2 şirketin üretim, 1 şirketin ise tedarik lisansı iptal edildi.

Ayrıca, 4 şirkete de şarj ağı işletmeci lisansı verildi.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında faaliyet gösteren 1 şirketin dağıtıcı lisansının, 1 şirketin ise depolama lisansının süresi uzatıldı.

Petrol piyasasında ise 2 ihrakiye teslimi ve 1 madeni yağ lisansı verildi.

  • Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
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