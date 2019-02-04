Enerji Bakanı Albayrak, yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırıldığını açıkladı
Enerji Bakanı Berat Albayrak, 'Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.' dedi
Enerji Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yerli kaynaklı enerji üretiminde rekor kırıldığını belirtti.
Albayrak, "Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. pic.twitter.com/RHz9A1D4z6— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) February 4, 2019
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