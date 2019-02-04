Enerji Bakanı Albayrak, yerli kaynaklardan enerji üretiminde rekor kırıldığını açıkladı Enerji Bakanı Berat Albayrak, 'Milli Enerji ve Maden Politikası ile atılan adımlar meyvelerini veriyor. Yerli kaynaklardan enerji üretimi rekor kırarken, cari açığımızın düşmesine büyük katkı sağlıyor. Tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.' dedi