Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' uygulaması en geç bir aya kadar başlayacak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi.
- AA
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.