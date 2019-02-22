Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' uygulaması en geç bir aya kadar başlayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte 'tarımsal faaliyetler tarifesi' uygulamasının en geç bir aya kadar başlayacağını bildirdi.