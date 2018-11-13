Enerji verimliliğine 200 milyon dolar

Dönmez, Enerji Verimliliği Derneği 5. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmada, şunları söyledi: “Başka bir ifadeyle, bir koyup üç kazanacağız. Binalarda enerji verimliliği fırsatları daha yüksek. Standarda uygun yalıtımla yüzde 40’a varan tasarruf sağlanabilir. Bir hane için yıllık yaklaşık 600 liralık tasarruf anlamına geliyor bu miktar. Diğer yandan, kış ayları için ideal iç ortam sıcaklığı 20-23 derece. Oda sıcaklığımızı bir derece düşürdüğümüzde elde edeceğimiz tasarruf yüzde 7, yakıt fark etmiyor. 2017’deki enerji verimliliğine yapılan yatırımlarla yaklaşık 122 milyon dolarlık bir tasarruf yaptık. Böylece 500 milyon dolarlık doğal gaz ithalatını da önlemiş olduk. Önümüzdeki dönem, kamuda enerji verimliliği yatırımlarının finansmanı için Dünya Bankası ile yaklaşık 200 milyon dolarlık bir kaynak anlaşmasına da vardık. Bunu inşallah İller Bankası üzerinden, kamu binalarımızın başta ısı yalıtımı olmak üzere enerji tasarrufuna dönük çalışmaları için merkezi idari birimlerin ve belediyelerle birlikte yerel yönetimler uzun vadeli ve düşük faizli bu kaynaktan yararlanmış olacak.”

KATMA DEĞER İÇİN

Dönmez, enerji sektöründe üretimden dağıtım ve iletime dev bütçeli yatırımların hayata geçtiğini, arz kapasitesini geliştirmenin yanı sıra kaynakların etkin ve verimli kullanılmasının da çok önemli olduğunu anlattı.

Turizmin dev buluşmasına 100 ülke katılacak

Türkiye’de ekonominin taşıyıcısı olan sektörlerde uluslararası ölçekli fuarlar düzenleyen ITE Turkey Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı/EMITT, 31 Ocak-3 Şubat 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde açılıyor. Bu yıl Asya, Avrupa, Uzakdoğu ve Latin Amerika dahil 100’den fazla ülkeden 900’e yakın davetli tur operatörü katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Yıllar içinde en büyük 4. Turizm Fuarı unvanını elde etmesi EMITT için büyük başarıdır. Ulaşılan bu nokta önemli olmakla birlikte dünya turizmde lider ülke konumuna doğru ilerlediğimiz böylesi bir dönemde hedefimiz, dünya turizm fuarları arasında ilk 3 içerisinde yer almasını sağlamak” diye konuştu.