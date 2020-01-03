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Ekonomi

Enflasyon farkı 2020 oranları belli oldu! Memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı ne kadar?

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri bugün açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarını heyecanla bekliyorlardı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memurun gözü enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumda. Enflasyon farkı 2020 belli oldu mu? Memur enflasyon farkı ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Enflasyon farkı 2020 oranları belli oldu!

03.01.2020  10:48 - Güncelleme: 03.01.2020  10:48
Enflasyon farkı 2020 oranları belli oldu! Memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı ne kadar? sorusunun yanıtı cevabını buldu.  Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü bugün açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumdaydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek. 



ENFLASYON FARKI 2020 BELLİ OLDU!

Memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanacak enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK’in açıkladığı rakamlarda yüzde 5’in üzerinde oluşacak TÜFE oranı memur ve memur emeklilerine enflasyon farkı olarak yansıyor.


TÜFE Aralık ayında yüzde 0.74 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.


2019 YILI ENFLASYON ORANI BELLİ OLDU
Enflasyon, Aralık 2019'da yüzde 0,74 artarken, yıllık bazda yüzde 11,84 oldu.

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