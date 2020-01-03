03.01.2020 10:48 - Güncelleme: 03.01.2020 10:48

Enflasyon farkı 2020 oranları belli oldu! Memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı ne kadar? sorusunun yanıtı cevabını buldu. Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin gözü bugün açıklanacak olan aralık ayı enflasyon rakamlarına çevrilmiş durumdaydı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memurlara toplu sözleşme gereği bu yılın ocak ayında yüzde 4 zam da verilecek.







