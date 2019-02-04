Enflasyon ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.
- AA
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