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Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon mayısta yüzde 0,95 artarken, yıllık bazda yüzde 18,71 oldu.

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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), mayısta aylık bazda yüzde 0,95, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 18,71, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 28,71 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 32,85 arttı. Geçen yılın aralık ayına göre de tüketici fiyatları yüzde 4,99, yurt içi üretici fiyatları yüzde 7,99 yükseldi.

TÜFE, mayısta nisan ayına göre yüzde 0,95, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18,71 artış kaydetti. Yİ-ÜFE de nisana göre yüzde 2,67, Mayıs 2018'e kıyasla da yüzde 28,71 arttı.

- BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,28 olmuştu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,72, en yüksek yüzde 1,90 aralığında yer almıştı.

Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,01 olarak belirlenmişti. Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,28) göre, bir önceki ay yüzde 19,50 olan yıllık enflasyonun yüzde 19,10'a gerileyeceği hesaplanıyor.

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