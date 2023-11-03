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Ekonomi

Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 3,43, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,94 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,36, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 39,39 olarak kaydedildi.

AA3 Kasım 2023 Cuma 10:03 - Güncelleme:
Enflasyon rakamları açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekim itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,26, yurt içi üretici fiyatları yüzde 58,46 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,43, Yİ-ÜFE yüzde 1,94 yükseldi.

TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 55, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 61,36 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2022'ye göre yüzde 38,7, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 39,39 arttı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 58,46 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ekimde TÜFE'nin yüzde 4,08 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre ekimde yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya yükseleceği hesaplanmıştı.

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