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Ekonomi

Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

3 Haziran 2022 Cuma 13:49 - Güncelleme:
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Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta aylık bazda yüzde 2,98, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 8,76 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 73,50, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 132,16 olarak kaydedildi.

BAKAN NEBATİ'DEN İLK AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında "Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir." dedi.

Açıklamalarına şöyle devam etti:

Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

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