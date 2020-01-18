İSTANBUL 8°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,889
  • EURO
    6,5329
  • ALTIN
    294.468
  • BIST100
    121475
Ekonomi

Hamsi, fiyatı ile enflasyona meydan okudu

Batı Karadeniz’in en önemli limanlarından Düzce’nin Akçakoca ilçesinde oldukça bol hamsi olması nedeniyle fiyatlar yarı yarıya düştü. Hamside yaşanan bolluğun ve fiyatların 10 TL’ye kadar düşmesiyle vatandaşlar tezgahlara akın etti.

IHA18.01.2020  09:52 - Güncelleme: 18.01.2020  09:52

Hamsinin artması fiyatların düşmesine neden oldu. Balıkçı Erdinç Yılmaz, "Hamsi bolluğu nedeni ile fiyatlar 10 TL’ye kadar düştü, bu iş en çok vatandaşlara yaradı" dedi. Balık Yılmaz ayrıca ve yasal olmayan avlanmaya dikkat çekerek, "Bize Allah acıdı kul acımadı" dedi.

Balıkçılar, yaşanan şiddetli fırtınalardan sonra havaların açmasıyla beraber İstanbul Boğazı’ndan İğne Ada bölgesine kadar hamsinin bol çıktığı için fiyatların düşük olduğunu ifade etti.

Öte yandan hamsinin fiyatı 20 liradan 10 liraya kadar düşerken mezgit ve istavrit ise 10 ile 15 TL arası satılıyor.

Skandal 'Akıncı' açıklamasına sert çıkış! ''Cehaletiniz paçalarınızdan akıyor''

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Bir ülkeden daha S-400 hamlesi! ABD engel olabilecek mi?
Bir ülkeden daha S-400 hamlesi! ABD engel olabilecek mi?

Bir ülkeden daha S-400 hamlesi! ABD engel olabilecek mi?

Ali Koç'tan Obradoviç için flaş sözler
Ali Koç'tan Obradoviç için flaş sözler

Ali Koç'tan Obradoviç için flaş sözler

Trump'tan tehdit gibi uyarı: Sözlerine çok dikkat et
Trump'tan tehdit gibi uyarı: Sözlerine çok dikkat et

Trump'tan tehdit gibi uyarı: Sözlerine çok dikkat et

Fenerbahçe ikinci yarı başlıyor! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Fenerbahçe ikinci yarı başlıyor! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11’ler

Fenerbahçe ikinci yarı başlıyor! Gaziantep FK-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.