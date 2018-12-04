Enflasyonda köpük gitti, düşüş sürecek

Kasım ayında yüzde 0.64 azalması beklenen enflasyonda yüzde 1.44 oranında düşüş yaşandı. Yaşanan düşüşte, KDV ve ÖTV indirimleri ile ‘Enflasyonla Topyekun Mücadele’ programının fiyatları aşağı doğru çekmesi etkili oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre üretici fiyatlarında ise düşüş yüzde 2.53 oranında gerçekleşti. Veri ile birlikte tüketici fiyatları, Haziran 2017’den beri ilk kez aylık bazda düşüş yaşamış oldu. Kasım ayı enflasyonuyla birlikte bir önceki ay yüzde 25.24 olan yıllık tüketici enflasyonu da yüzde 21.62’ye geriledi.

HEDEF TUTACAK

Böylece kasım ayındaki 3.62 puanlık gerileme, 2003 yılı bazlı endeksin bu zamanki en sert aylık düşüşü olarak kayıtlara geçti. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, yaşanan düşüşü ‘Fiyatlardaki köpük kalktı’ sözleriyle özetlerken ekonomistler de enflasyonda yüzde 20.8’lik yıl sonu hedefinin tutacağını söylediler. Ekonomistler, TL’deki değer kazancı, yavaşlayan iç talep, vergi indirimleri ve işlenmemiş gıdadaki kısmı düzeltmenin etkisiyle enflasyonun piyasa beklentisinin ötesinde gerilediğini belirtti. Yıl sonunda enflasyonun yüzde 20 seviyesine gerileyebileceğini tahmin eden analistler, gelecek yıl baz etkisiyle yükselişe geçse de 2019’un ikinci yarısında yüzde 20’nin altına ineceğini bildirdi.

GÖZLER MERKEZ’DE OLACAK

Halk Yatırım Araştırma Direktörü kurdaki istikrar kazanma eğilimi ve petrol fiyatlarındaki ılımlı seyir göz önüne alındığında, enflasyon göstergeleri arasındaki farkın daralma eğiliminin gelecek aylarda hız kazanarak tarihsel ortalamalarına uygun olarak birbirine yaklaşabileceğini dile getirdi. QNB Finaninvest Başekonomisti Burak Kanlı da değer kazanan kur, sert bir biçimde yavaşlayan iç talep, vergi indirimleri ve işlenmemiş gıdadaki kısmı düzeltmenin beklentilerin altında bir enflasyon verisinin ortaya çıkmasına yol açtığını söyledi. Kanlı, şu değerlendirmelerde bulundu: “2019’da ise enflasyon ilk yarı yüzde 20’ler civarında dalgalandıktan sonra ikinci yarıda baz etkilerinin devreye girmesiyle düşüş eğilimine girecek. Merkez Bankası açısından, faiz indirimlerinin gündeme geleceği dönemler yaklaşıyor. Ancak bunun için erken olduğunu düşünüyorum. Mart ya da nisan ayında TCMB faiz indirim sürecine girecektir.”