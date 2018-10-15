Enflasyon-kur ve faizde en kötüsü geride kaldı
Yeni Havalimanı’nda düzenlenen zirvede konuşan Bakan Albayrak, ekonomideki olumsuz havanın dağılmaya başladığını söyledi. Albayrak “Kötü bir dönemi geride bıraktık” diye konuştu.
Yeni Havalimanı’nda düzenlenen Hedef 2023 Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki olumsuz havanın dağılmaya başladığını söyledi. Albayrak “Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık” dedi. Konuşmasına ay sonu itibarıyla Yeni Havalimanı projesinin ilk fazının açılacağını anımsatarak başlayan Albayrak bu projenin 2023 Türkiye’sinin en net habercilerinden biri olacağını söyledi. Projeye karşı çıkanların ilk uçak bileti için sıraya gireceğini belirten Albayrak “Uzunca bir dönem, malum bir kesim tarafından Türkiye’nin başat projeleri için bilinçli bir itibarsızlaştırma süreci yürüttüklerine şahit olduk” dedi.
SEFERBERLİĞE DÖNÜŞTÜ
Salı günü başlatılan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı da anımsatan Albayrak, gönüllülük esasına dayalı başlatılan desteklerin adeta seferberliğe dönüştüğünü anlattı. Ülkenin önde gelen marka ve perakende zincirlerinden mahalle bakkallarına, pazarcılara kadar herkesin omuz omuza verdiğini belirten Albayrak “Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük. Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra kasım ve aralıktaki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz” dedi.
Türkiye’yle ilgili temmuz ve ağustos aylarında başlayan ve eylül ayında devam eden yoğun bir şekilde ekonomik saldırı altındaki dönemin dağılmaya güçlü şekilde başladığını dile getiren Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Şunu tüm dünya çok net şekilde görüyor; Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tüm spekülatif ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama Yeni Ekonomik Program’la (YEP) birlikte Türkiye, her bir paydaşın güvenini kazanacak bir süreci başarıyla orta koydu.”
YİNE YAPARIZ
Albayrak, küresel ekonomide yeni zorlukların belirdiği bir döneme yaklaşıldığını ifade ederek, Türkiye’nin böylesi bir döneme güçlü altyapı hazırlıklarıyla girdiğini söyledi. Albayrak “Bu süreçte geliştirdiğimiz güçlü reflekslerle ani müdahaleleri yaptık, yapıyoruz, gerekirse gene yapacağız ” dedi. Albayrak Türkiye’nin ekonomisinin güçlü ve pozitif bir şekilde ayrışacağını da belirtti.
Ekimde rekor ihtimali var
Albayrak, kurdaki volatilitenin önüne geçilmesiyle birlikte aşağı yönlü seyrin kendisini gösteremeye başladığını vurgulayarak, “Bu sürecin attığımız adımlarla daha da güçlenerek, sağlam şekilde gerçekleşeceğinden hiçbir insanımızın şüphesi olmasın. Ekonomide dış ticaret rakamlarının ardından dengelenmenin başladığını görmeye hepimiz şahidiz.” diye konuştu. Son açıklanan verilere işaret eden Albayrak, “Geçtiğimiz gün Ticaret Bakanı’mızla ekim ayı rakamlarını konuştuk. Ekim, çok güçlü başlamış, farklı bir rekoru görme ihtimalimiz çok yüksek dedi ki inşallah ekim ayının bu minvalde çıkması yıl sonu hedeflerimiz açısından çok önemli bir noktayı ortaya koyacak” diye konuştu. Albayrak, son rakamların ihracatın arttığını ve dengelenmenin yürüdüğünü güçlü bir şekilde ortaya koyduğunu anlattı. Son dönemde ithalata dayalı cari harcamalardaki düşüşe dikkati çeken Albayrak “İhracat-ithalat dengesindeki makas daralıyor” dedi.
En az hasarla atlattık
Albayrak, Türkiye’nin aynı anda hem gelişmiş ülkeler nezdinde yaşanan kritik süreci hem de kendisine yönelik oluşturulan spekülatif saldırıları büyük bir başarı ile beklenenin çok altında bir hasarla atlattığının altını çizdi. Albayrak “Bazıları farkında veya değil, günü gelince onlara belki detaylı anlatacağız bugün yeri değil. Ama ağustos ayında yaşanan süreç Türkiye Cumhuriyeti tarihinin maruz kaldığı en büyük ekonomik saldırıdır. Hacmi, derinliği, koordinasyonu... Eylül ayı. 12 Eylül darbesinde dahi muhatap olmadığı ekonomik operasyonlara maruz kaldı Türkiye” dedi. Albayrak, ekim ayına gelindiğinde atılan adımlar sayesinde bu süreçlerin teker teker geride bırakıldığını kaydederek, “Dün Türkiye’nin bu süreçten nasıl çıkacağını, çıkabileceğini tribünden izleyenler, gülerek özellikle, bugün İtalya’nın Avrupa için oluşturduğu riskten nasıl kurtulacaklarını kara kara düşünerek konuşuyorlar. Şu anda gündem o bölgede ve dünyada” diye konuştu.
Komisyonculuk tarihe karışacak
Sebze ve meyve fiyatlarındaki manipülasyonu ve suni süreçleri azaltacak Hal Yasası’nın çok yakın süreçte TBMM’ye geleceğini anlatan Albayrak, “İnşallah artık komisyonculuk tarihe karışacak. Satışta rekabet üst düzeye çıkacak ve yeni haller, yeni satış alanları, üretici ve üretici örgütlerinin satış imkanlarının artırılması sağlanacak. Soğuk hava depolarıyla lojistikteki kayıpların da önüne geçilecek. Çünkü Türkiye’de bu ekosistemin kurulması sadece enflasyon açısından değil aynı zamanda gıda ürünlerine çok daha makul fiyatlarla erişilmesi açısından da önemli” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, bu yasal düzenlemenin yanında belki dünyada örneği olmayacak bir modeli çalıştıklarını belirterek “Çok başarılı bir modelle diyoruz ki; tarladan çatala kadar çok güçlü bir ekosistem oluşturularak, çok profesyonel ve yetkin bir alt yapı oluşturularak hem ürün kalitesi, hem maliyeti, hem de israfı noktasında çok kritik bir ekosistem oluşturacağız. Üretici fiyatlarındaki artışa neden olan süreçlere karşı aksiyon adımları güçlü şekilde atılacak” dedi.
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