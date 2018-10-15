Enflasyon-kur ve faizde en kötüsü geride kaldı

Yeni Havalimanı’nda düzenlenen Hedef 2023 Zirvesi’nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomideki olumsuz havanın dağılmaya başladığını söyledi. Albayrak “Gerek enflasyon rakamları gerek kur ve faiz oranları açısından kötü bir dönemi geride bıraktık” dedi. Konuşmasına ay sonu itibarıyla Yeni Havalimanı projesinin ilk fazının açılacağını anımsatarak başlayan Albayrak bu projenin 2023 Türkiye’sinin en net habercilerinden biri olacağını söyledi. Projeye karşı çıkanların ilk uçak bileti için sıraya gireceğini belirten Albayrak “Uzunca bir dönem, malum bir kesim tarafından Türkiye’nin başat projeleri için bilinçli bir itibarsızlaştırma süreci yürüttüklerine şahit olduk” dedi.

SEFERBERLİĞE DÖNÜŞTÜ

Salı günü başlatılan ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nı da anımsatan Albayrak, gönüllülük esasına dayalı başlatılan desteklerin adeta seferberliğe dönüştüğünü anlattı. Ülkenin önde gelen marka ve perakende zincirlerinden mahalle bakkallarına, pazarcılara kadar herkesin omuz omuza verdiğini belirten Albayrak “Özellikle haftasonundan itibaren mücadelenin logosunun bulunduğu afişlerin birçok mağaza ve dükkanlarda yer aldığını gördük. Mücadeleye destek veren herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu. Enflasyonla mücadelede önce ekim ayı rakamlarıyla birlikte, sonra kasım ve aralıktaki rakamlarla aşağı yönlü trendi sürdürerek, bu mücadelenin meyvelerini tüm ekonomimizde hep beraber toplayacağız. Yapısal adımlarla desteklemeye başladığımız bu sürecin sonunda enflasyon ve faiz denen iki prangadan ekonomimizi adım adım kurtardığımızı hep birlikte göreceğiz” dedi.

Türkiye’yle ilgili temmuz ve ağustos aylarında başlayan ve eylül ayında devam eden yoğun bir şekilde ekonomik saldırı altındaki dönemin dağılmaya güçlü şekilde başladığını dile getiren Albayrak, şu değerlendirmelerde bulundu: “Yatırımcıların, küresel oyuncuların ülkemize olan güveni her geçen gün güçlenerek artmaya devam ediyor. Şunu tüm dünya çok net şekilde görüyor; Türkiye’nin karşı karşıya olduğu tüm spekülatif ataklarla herhangi bir ülke karşı karşıya kalsaydı çok büyük bir krizin ortasına düşerdi. Ama Yeni Ekonomik Program’la (YEP) birlikte Türkiye, her bir paydaşın güvenini kazanacak bir süreci başarıyla orta koydu.”

YİNE YAPARIZ

Albayrak, küresel ekonomide yeni zorlukların belirdiği bir döneme yaklaşıldığını ifade ederek, Türkiye’nin böylesi bir döneme güçlü altyapı hazırlıklarıyla girdiğini söyledi. Albayrak “Bu süreçte geliştirdiğimiz güçlü reflekslerle ani müdahaleleri yaptık, yapıyoruz, gerekirse gene yapacağız ” dedi. Albayrak Türkiye’nin ekonomisinin güçlü ve pozitif bir şekilde ayrışacağını da belirtti.