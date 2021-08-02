Engin Polat 'Dipomed Medikal Sektörün Yükselen Yıldızıdır' dedi

2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00 - Güncelleme: 2 Ağustos 2021 Pazartesi 17:00

Dipomed medikal cihazlarının hem Türkiye'de hem de dünyada tercih edilen bir marka olduğunu söyleyen Engin Polat, " Firmamız kurulduğu ilk günden itibaren kaliteli ve güvenilir cihazlar ürettiği için sektörde hızla yükseldi. Bu nedenle marka bilinirliği de üst seviyeye taşındı. Kalitemize o kadar çok güveniyoruz ki Turquality firmaları arasına girmek için hazırlıklarımızı tamamladık. Çok yakında bu platformda yerimizi almayı planlıyoruz. Bu gelişmelerden sonra artık sektörün lider firmaları arasına gireceğiz." Diyerek hedeflerine ne kadar yakın olduklarını açıkladı.



Engin Polat, markanın üretmekte olduğu cihazlara yenilerini eklemek üzere Ar-Ge çalışmalarının da devam ettiğini "Markamızın hâlihazırda üretmekte olduğu cihazlara yenilerini eklemek için Ar-Ge çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Çok yakında yeni cihazlarla sektör ihtiyaçlarına cevap vereceğiz. Kalitemizi bilen müşterilerimiz bizi tercih ediyor. Bu kaliteye olan güveni boşa çıkarmamak adına daima daha yenilikçi ve fonksiyonel ürünlerle piyasaya hâkim olmak istiyoruz. Şirket anlayışımız gereği vizyoner ve yenilikçi bir hizmet sunmak için çalışıyoruz." Şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Engin Polat, aynı zamanda yatırımlarını ülke içinde gerçekleştirmek istediklerini ve İç Anadolu'da devlet desteği ile bir üretim tesisi kurmak istediklerini de sözlerine ekledi.