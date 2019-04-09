16°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6508
  • 6,3706
  • 235.791
  • 96.978
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

EPDK'den doğal gaz piyasasına ilişkin karar

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ve OtoCNG lisans başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesini kararlaştırdı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

EPDK'nin konuya ilişkin 4 Nisan 2019 tarihli kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, CNG satış, iletim ve dağıtım lisans başvuruları ile OtoCNG lisans başvuruları ve ilgili tadil işlemleri de elektronik ortamda yapılabilecek. Ayrıca yapım ve hizmet sertifikası alma, tadil, vize ve yenileme işlemleri için de bundan böyle internet üzerinden başvuruda bulunulabilecek.

İlgili başvurular 31 Aralık 2019 tarihine kadar yazılı olarak da alınmaya devam edecek.

''Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Büyükçekmece'deki iddialarla ilgili polis operasyon başlattı

Büyükçekmece'deki iddialarla ilgili polis operasyon başlattı

Muhtaç yaşlıya her ay 601 TL

Muhtaç yaşlıya her ay 601 TL

Fazla pusula hata yaptırdı

Fazla pusula hata yaptırdı

Konya merkezli 29 ilde dev FETÖ operasyonu

Konya merkezli 29 ilde dev FETÖ operasyonu

Akşener’den çirkin benzetme

Akşener’den çirkin benzetme

S-400 Türkiye’nin egemenlik hakkı

S-400 Türkiye’nin egemenlik hakkı

İngiltere Kraliçesi anında onayladı

İngiltere Kraliçesi anında onayladı

Bodrum'da acı olay!

Bodrum'da acı olay!
 

POPÜLER HABERLER

'Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler'

'Hastaneye götüreceğiz dediler narkotiğe getirdiler'

'Uluslararası Yastık Savaşı Günü'nden ilginç kareler

'Uluslararası Yastık Savaşı Günü'nden ilginç kareler

Yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor

Yılda 1 milyon kişi ziyaret ediyor

9 yaşında, 500 binden fazla kutu ve şişe topladı

9 yaşında, 500 binden fazla kutu ve şişe topladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA