Erken emeklilik EYT son durumu TBMM Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için yapılan son dakika açıklama

Erken emeklilik EYT son durumu ve Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için yapılan son dakika açıklamaların detayları ve yeni gelişmeleri bu haberimizde derledik. Milyonlarca kişi EYT ve erken emeklilik çalışmalarını yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için erken emeklilik TBMM'de ne zaman görüşülecek? Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için Ankara'da neler oluyor? EYT son durum nedir? Erken emeklilik ne zaman çıkacak? Emeklilikte yaşa takılanlar TBMM'de tekrar görüşülecek mi? Yörürlüğü girmesi beklenen EYT yasası için son durum nedir? Engelli çocuğu olanlara erken emeklilik var mı? Erken emeklilik şartları neler? soruların yanıtlarını araştıran milyonlarca vatandaşın heyecanlı bekleyişi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EYT ile ilgili yaptığı son açıklamaya göre; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz. Ama siyasette bu yol açıktır." demişti. Hayatta Her Şey Var programında konuşan Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Mert Nayır'dan Emeklilikte yaşa takılanlar EYT ile ilgili bir açıklama geldi. Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Mert Nayı'dan Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için yaptığı açıklamaların detaylarını bu haberimizde derledik. Alınan bilgilere göre; engelli çocuğu olanlara erken emeklilik fırsatı var. Ancak Emeklilikte yaşa takılanlar EYT için erken emeklilik bekleyenler için şuan TBMM'de henüz bir çalışma yok. Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT erken emeklilik son dakika gelişmeleri star.com.tr'de. Konu ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor...

Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda atılacak adımlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu konuda hükümetten gelecek açıklamalar merakla bekleniyor. TBMM Erken emeklililk şartları Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son dakika haberleri ile igili yeni gelişmeler haberimizde. EYT hakkında son durum bilgileri edinmek isteyen bireyler, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Emekli olmak isteyen ancak yaş haddine takılan vatandaşların gelişmelerini merak ettiği EYT'de, son olarak dernek üyeleri Eskişehir'de bir araya geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar'ın merakla araştırdığı güncel EYT haberleri, yeni gelişmeler dahilinde ajanslara yansımaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanların umutları, geçen ay TBMM gündemine gelen önergenin reddedilmesiyle şimdilik boşa çıktı. Konu Meclis gündeminden düşse de onların gündeminden düşmüyor. EYT’lilerin beklentisi yerel seçim öncesinde yeniden artıyor. Konu ile ilgili Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Mert Nayır'dan açıklama geldi.

Sosyal Güvenlik (SGK) Uzmanı Mert Nayır: Ankara gündemi bu konu ile ilgili uzun süredir meşgul. Her kafadan bir ses çıkıyor. Rakamlar inanılmaz 300 bin, 500 bin, 2 milyon vs.. Şimdi bugünü düşünmemek lazım. Bu kanun 1999 yılında çıktı. 2002'de perçinlendi. 1999'dan beri 20 yıl içerisinde yaşa takılıp emeklilik bekleyen milyonlarca insan var. Bugünün rakamından bahsetmiyoruz. Sosyal medyada bu konu hakkında bir çok olumlu ve olumsuz yorum var. Şimdi yazalım müjdeler verelim, rejiye rica edelim yazsınlar "Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilere müjde!" "Staj mağdurlarına müjde geliyor!" "Annelere erken emeklilik geliyor!" yazabiliriz bunu. Yazmak o kadar basit bir şeyki. Anlatabilirizde Ankara'da bu konu hakkında şahane şeyler yaşanıyor diyebiliriz. Ancak gerçekleri söylemek zorundayız. Anlatmak zorundayız. Evet çok uzun süredir kurumunun aktuel dengesini hesaplamaya çalışıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Yıllık 26 milyar TL ek yükü var bunun. Devletin üzerine bu yükü yükleyemem dedi. Çalışmalar devam ediyor. Seçim öncesi seçim sonrası konu ile ilgili bir müjde gelir mi belli değil. Ancak şuanda bir çalışma yok.

ENGELLİ ÇOCUĞU OLANLAR ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI

Engelli çocuğu olanlara erken emeklilik fırsatı var. Sosyal güvenlik sistemimizde engelli çocuğu olanların erken emeklilik imkanı bulunuyor. Başkasının sürekli bakımına muhtaç derecede ağır engelli çocuğu olan kadınlara, emeklilik için prim ve yaş açısından destek sağlanıyor. Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunanların, 5510 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının 4'te 1'i, prim ödeme gün sayıları toplamına ekleniyor ve bu süreler emeklilik yaş hadlerinden indiriliyor. Bu düzenleme, 1 Ekim 2008 sonrası için geçerli. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her 4 yıla 1 yıl prim ekleniyor, yaştan da 1 yıl düşülüyor.



5 YIL ERKEN EMEKLİLİK AVANTAJI



Bu durumdaki kadınların 1 Ekim 2008 sonrası çalıştıkları her gün 1.25 gün olarak hesaplanıyor. Emeklilik yaşı da erkene çekiliyor. 1 Ekim 2008 sonrası çalışılan her yıla 90 gün prim ekleniyor, emeklilik yaşından da 90 gün indiriliyor. Örneğin; 50 yaşında emekli olacak bir kadın, Ekim 2008 sonrası 4 yıl sigortalı çalışmışsa, toplam prim gününe 1 yıl ekleniyor ve emeklilik yaşı da 1 yıl düşerek 49 oluyor. 9 bin prim gün ve 58 yaş şartıyla emekli olabilecek bir kadının, çalıştığı her yıl 360 yerine 450 gün olarak değerlendirileceği ve çalıştığı her bir yıl için emekliliğinden 90 gün indirileceği için; 25 yıl yerine 20 yıl ile ve 58 yaş yerine 53 yaşında emekli olması mümkün.



ŞARTLAR NELER?



Engelli çocuğunu yatılı kuruma veren anneler erken emeklilik hakkından yararlanamıyor. Evlatlık durumdaki çocuklar için de erken emeklilik hakkından yararlanılması mümkün. Takvim'in haberine göre, ağır engelli çocuğun evlenmesi halinde annenin erken emeklilik hakkı sona eriyor. Kadın sigortalılar erken emeklilik hakkından yararlanmak için başvurularını çalışmaları devam ederken veya emekli olacakları dönemde yapabiliyor. Ancak başvurunun sağlık kurulu raporu alındığı tarihte yapılması faydalı. Çünkü raporla ilgili bir sorun çıkması halinde düzeltme yapılabileceği için hak kayıpları engellenebiliyor.

1 EKİM 2008 SONRASINI KAPSIYOR



Başkasının bakımına muhtaç ağır engelli çocuğu olan kadınların bu haktan yararlanabilmeleri için çalışmaları veya isteğe bağlı sigortalı olmaları gerekiyor. Bu durumdaki annelere erken emeklilik hakkı yalnızca 1 Ekim 2008 sonrası süreleri kapsıyor. Dolayısıyla 1 Ekim 2008'den önceki çalışmaları için erken emeklilik hakları söz konusu değil. Ayrıca sağlık kurulu raporu tarihi erken emeklilik hakkının başlayacağı tarih. Yani annelerin çocuklarının durumunu tespit ettirmeleri önem taşıyor.



EVLAT EDİNENE DE BORÇLANMA HAKKI



Sadece biyolojik annelerin değil, evlat edinen annelerin de doğum borçlanması hakkı bulunuyor. Doğum borçlanması yapılabilmesi için evlat edinilen çocukların 2 yaşını doldurmamış olması koşulu bulunuyor. Doğum borçlanmasında her bir çocuk için tanınan 2 yıllık süre, çocuğun doğumundan sonra evlat edinildiği tarihe kadar doğumu yapan anne tarafından, evlat edinildikten sonra çocuğun 2 yaşına geldiği tarihe kadar ise evlat edinen kadın sigortalı tarafından kullanılabiliyor..

Yasanın çıktığı tarihte sigortalı olarak çalışanlar için bu, kadınlarda 40 ila 58, erkeklerde 44 ila 60 yaş arasında emekli olacakları anlamına geliyordu. O günlerde çok da tepki gösterilmeyen bu yasanın etkileri yıllar geçtikçe daha fazla hissedildi ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hareketi ortaya çıktı.

NUMAN KURTULMUŞ'TAN "EYT" AÇIKLAMASI



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin "O konu kapanmıştır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarıyla böyle ağır bir yükün altına girebilecek noktada değil. Bir de tabii çok genç yaşta emeklilik de Türkiye'nin kaldırabileceği bir durum değil." açıklamasını yaptı.

DERNEK ÜYELERİ ESKİŞEHİR'DE TOPLANTI YAPTI



EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Eskişehir’de bilgilendirme toplantısı yaptı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Alaattin Parkı’nda düzenlenen bilgilendirme toplantısına, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak ile Ankara, İstanbul, Bursa, Kütahya, Bilecik’ten gelen çok sayıda kişi katıldı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, yaptığı açıklamada, haklarını alana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirterek, şöyle konuştu:



Bugün, burada bütün illerde başlattığımız hak arayışımızı Eskişehir’de sürdürüyoruz. İlerleyen günlerde tüm Türkiye’de programlarımızı gerçekleştireceğiz. Biz bu davada haklılığımızın peşindeyiz. Bu hakkımızı da sonuna kadar almak için mücadelemizi vereceğiz. Geldiğimiz yaş ortalaması 45-50 yaşlarda. En büyük sıkıntılarımız bu yaşlardan dolayı bizi, özel sektör ’Yaşlısın’ diyerek kapıya koyuyor. Ama hakkımızdan dolayı devletimize, ’bizi emekli edin’ diyoruz. Biz haklıyız. Sorunlarımızın çözülmesi için de ortak bir noktada Cumhurbaşkanımızın, hükümetimizin, milletvekillerinin ortak çözüm üretecekleri ümidini taşıyoruz. Sayı bazında çok fazla bilgi kirliliği var. Dernek olarak bir dilekçe sunduk. Bizim yaptığımız çalışmalarda 1 milyon civarı, hemen emekli olabilecek de 150-200 bin civarı kişi var. Daha prim gününü, hizmet yılını doldurmayanlar var. Maliyetimiz de 8-10 milyar lira civarı."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT) AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar için şu açıklamayı yaptı:



"Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Ülkemizdeki sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için 3 ayrı hususa bakılması gerekiyor. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında bu uygulama var. Bu başlık altında bir dernek var. Bu derneğin başındaki kişinin durumu bile sosyal güvenliğin nasıl bir felakete itilmeye çalışıldığının kanıtı. 1992'de sisteme kayıt olmuş. Bu hanımefendi eski sistemde 38 yaşında emekli olacaktı. Bu hanımefendi 2022'de 48 yaşında emekli aylığı almaya başlayacak.

Sadece emekli maaşı için bu yaşı beklemesi gerekiyor. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı bulmadığı dönemde 40 yaşında emekli olmanın belki izahı vardı. Ama bugün ülkemizde 78 yaş ortalama ömrü. Bugün ortalama emeklilik yaşı 52'dir. Bu AB'de 65'tir.

Türkiye yeni yeni 65 yaş sınırına çıkmaya çalışıyor. Bir emekli tüm çalışma hayatı boyunca ödediği primi 6 yılda emekli maaşı olarak geri almaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun hesabına göre, emeklilikte yaşa takılan denilen gruba 6,2 milyon kişi giriyor. Bunun yıllık maliyeti 26 milyar liradır.

Toplamda bu rakam 750 milyar lirayı buluyor. Biz böyle bir yükü milletimizin sırtına bindirmek gibi bir hakkımız var mı, milletimize soruyorum. Ekonomik savaşın verildiği dönemde, bir tarafta fırsatçılar türedi, diğer taraftan da bunlar türedi. Böyle bir şey olamaz, buna adalet, hak denmez. Sosyal güvelik sistemimizi yeni bir batağın içine niye sürükleyelim? Türkiye geçmişte popülist politikalardan çok çekti, gelin yeniden bu tehlikeli alışkanlığı hortlatmayalım.

"ERKEN EMEKLİLİK YASASI ÇIKACAK MI?



CUMHURBAKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN EYT AÇIKLAMASI



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3 Ekim'de yapılan kabine toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında gelen erken emeklilik yasası ile ilgili soruya "Kabinede gündeme gelmedi. Bu konu kabinenin gündeminde yok. Değerlendirmesi Meclis'te yapılır" şeklinde cevap verdi.

DEVLET BAHÇELİ: OLGUN DÖNEMİ BEKLEMEK HAYIRLI OLUR



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.



MHP'nin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili tavrının bundan sonra ne olacağına dair soruyu yanıtlarken Bahçeli, "Diğer muhalefet partileriyle aynı konum içerisinde bulunmamaya dikkat ediyoruz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi, HDP ve İP ile bir arada gözükmek istemiyoruz. Onlar başından bu yana birlikte hareket etmektedirler. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine tekrar parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştirmek için de siyasi faaliyet göstermektedirler. Onların duruşunu biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak benimsemiyoruz." ifadelerini kullandı.



Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesindeki konulardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz. Bir önerge verilmiştir, o önergeye arkadaşlarımızdan Mecliste bulunanlar oy kullanmışlardır ama Meclis araştırması açılması konusunda önergenin ikinci aşamasında Milliyetçi Hareket Partisi görüşlerini saklı tutmak suretiyle Meclis araştırmasına gerek görmemiştir ve çekimser oy kullanmışlardır."



MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Cumhur İttifakı'na verdiğiniz önemi biliyoruz, son olarak Grup Başkan Vekili Erhan Usta'nın görevden alınması bu şekilde yorumlandı. Biz de bu şekilde yorumlarsak, yanlış yapmış olur muyuz? sorusuna, "Hayır, siz her zaman doğru yapıyorsunuz. Yaklaşımınız yine doğrudur size katılıyorum." cevabını verdi.

EYT, 1999 ÖNCESİ SİGORTALI BİRÇOK KİŞİYİ İLGİLENDİRECEK!

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanan yeni tasarının yasalaşması durumunda, 1999 yılından önce sigortalı olan yüzbinlerce kişinin, diğer koşulları da sağlamaları halinde, "yaşa takılmadan" emekli olabileceğine dikkat çekti. TBM Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman DHA'ya yaptığı açıklamada şöyle konuştu: "2016 ve 2018 yıllarında TBMM'ye sunulan emeklilikte yaşa takılanlar için hazırlanmış Kanun Teklifine göre, ilk SGK girişi 08.09.1999 ve öncesinde olanlardan, erkek ise 25 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar, kadın ise 20 yıl zorunlu hizmet süresini ve emeklilik için gerekli prim günlerini tamamlayanlar bu haktan faydalanabilecekler.

"Bir başka deyişle, bu teklif Ekim ayında yasalaşırsa, erkek için 1993 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, kadın için 1998 yılı Ekim ayından önce ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, gerekli olan 5000 ile 5975 gün aralığındaki hizmet prim günlerini tamamlamışlarsa, bu yasadan yararlanarak üç ay içinde yazılı başvuruda bulunmaları halinde emekli olabilecekler. "Ülkemizdeki emeklilik yaş şartı mecburiyeti 1999 yılından sonra gelmiştir. Dolayısıyla teklifte gördüğümüz üzere, sadece 1999 yılından önce SGK kapsamına alınanları dikkate almaktadır. "1999 yılı öncesinde ilk kez SGK kapsamında çalışmaya başlayanlar, o tarihlerde herhangi bir şekilde yaş şartıyla alakalı bir zorunlulukları bulunmadığından, 1999 yılından sonra gelen yaş şartı mecburiyetiyle ciddi mağduriyet yaşamışlardır. Bu teklifin kabulü halinde en azından bu mağduriyetin bir kısmı giderilmiş olacaktır."



Duman, sigortalıların dikkat etmeleri gereken konuları da şöyle anlattı: - Kanunun yürürlüğe girmesiyle gereken 20 yıl ve 25 yıl gibi zorunlu hizmet süresini, SGK ilk giriş tarihinden önce askerlik vazifesini yapmış olanlar ve/veya yurtdışında çalışmış olanlar borçlanma yöntemiyle tamamlama hakkına sahip olacaklar. - Prim günlerinde eksik olanlar ise doğum, askerlik ve yurtdışı gibi borçlanma yöntemleriyle eksiklerini tamamlama haklarına sahip olacaklardır. Diğer yandan yaş şartı kanunundan önceki emeklilik ile alakalı kanunları incelediğimizde, ilk SGK girişleri 18 yaşından küçük olanların, 18 yaşını doldurduğu tarih SGK ilk girişi olarak kabul edilmektedir.



EYT SORUNU NEDİR?

08 Eylül 1999'da emeklilik yasasında değişiklik yapıldı. Bu tarihten önce 18 yaşında işe başlayan bir kadın 20 yılda ve 38 yaşında, erkek ise 25 yılda ve 43 yaşında emekli olabiliyordu. 1999 yılında çıkarılan yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 oldu. 1999'dan önce işe girmiş olanlar için de kademeli geçiş hükümleri kabul edildi. Buna göre; Örneğin, 1970 doğumlu olan ve ilk defa 1990 yılında çalışmaya başlayan bir erkek yaş şartı olmasa 25 yıllık sigortalılık süresinin dolduğu 2015 yılında emekli olabilecekken, yaş şartı nedeniyle 52 yaşında, yani 2022 yılında emekli olabiliyor ve emeklilikte yaşa takılıyor.



4.500 GÜN İLE ERKEKLERDE EMEKLİLİK

60 yaşını doldurmuş olması , 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 4500 gün prim ödemek şartı ile kısmı emekli olabileceklerdir. 01.05.2008

GÜNÜNDEN SONRA İŞE GİREN ERKEKLERİN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Normal Emeklilik Şartları: 7200 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 60 yaşında emekli olur ama diğerleri için tablo aşağıdadır.

- 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 61 yaş - 01.01.2038 ila 31.12.2039 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 62 yaş

- 01.01.2040 ila 31.12.2041 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 63 yaş - 01.01.2042 ila 31.12.2043 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 64 yaş - 01.01.2044 ila 31.12.2045 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 yaş

- 01.01.2046 ila 31.12.2047 tarihleri arasında 7200 günü tamamlayan için 65 Erkeklerin SSK'dan 5400 gün ile emeklilik şartları: İlk defa 01.05.2008 tarihi ve sonrası işe girmiş yani sigortalı olmuş veya olacak erkeklerden 4a bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için kısmı emeklilik şartı 5400 gün olarak uygulanır. Emeklilik yaşlarının tesbiti 5400 günü tamamladıkları/tamamlayacakları zamana göre belli olur. Buna göre; 5400 günü 31.12.2005 tarihine kadar tamamlayan erkekler 63 yaşında emekli olur.

Diğerleri İse: - 01.01.2036 ila 31.12.2037 tarihleri arasında 5400 günü tamamlayan erkekler 64 - 01.01.2038 gününden sonra 5400 günü tamamlayan erkekler için 65 olarak uygulanır. Ancak yaş hadlerinin uygulanması 5400 prim gün sayısı şartını doldurduğu tarihte geçerli olan yaş hadleri esas alınır. KADINLARDA EMEKLİLİK ŞARTLARI Belirli süre sigortalı olup bu süre içinde primlerini eksiksiz ödeyen ve yaş şartını da yerine getiren kadın çalışanlar, erkeklere göre daha az prim ödeme gün sayısı ile daha erken yaşta emekliliğe hak kazanıyorlar. Kadın çalışanlar yaş haddinde de emekli olup kısmi aylık alabiliyorlar.

SSK kapsamında bayanların emekli yaşı işe ilk giriş tarihine göre değişir. İlk defa 01.05.2008 tarihinden sonra sigortalı olmanız halinde 58 yaş ve 7200 gün şartı ile emeklilik hakkı kazanabiliyorsunuz. Ancak 58 yaşında emeklilik hakkı elde edebilmeniz için 7200 iş gününü 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamanız gerekiyor. 3600 gün ve 15 yıllık sigortalılık süresini; – 23.05.2002 tarihinden önce tamamladıysanız 50 yaşında,

– 24.05.2002-23.05.2005 tarihleri arasında tamamladıysanız 52 yaşında, – 24.05.2005-23.05.2008 tarihleri arasında tamamladıysanız 54 yaşında,

– 24.05.2008-23.05.2011 tarihleri arasında tamamladıysanız 56 yaşında,

– 24.05.2011 tarihinde sonra tamamladıysanız 58 yaşında 3600 gün ile emeklilik hakkı elde edebilirsiniz. SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 08.09.1999 tarihi ile 30.04.2008 tarihleri arası ise; 4500 gün 25 yıllık sigortalılık süresi ve 58 yaşı tamamlamanız halinde SSK yaş haddinden emekli olabilirsiniz. SSK ya da diğer kapsamlarda ilk işe giriş tarihiniz 01.05.2008 tarihi ve sonrası ise 5400 gün 61 yaşı tamamlamanız halinde emekli olursunuz.

Ancak yine bu tarihten sonra girişi olanlar emeklilikte kademeli geçişe tabidir. 5400 günden 61 yaşında emekli olabilmeniz için 5400 günü en geç 31.12.2035 tarihine kadar tamamlamış olmanız gerekiyor. Ayrıca; 5400 günlük prim gününü; 31.12.2037 tarihine kadar tamamlamanız halinde 62 yaşında, 31.12.2039 tarihine kadar tamamlamanız halinde 63 yaşında, 31.12.2041 tarihine kadar tamamlamanız halinde 64 yaşında, 01.01.2042 tarihinden sonra tamamlamanız halinde ise 65 yaşında emekli olursunuz.



"Siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı"



Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Mali Sekreteri Ömer Kurnaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik mevzuatında yapılan değişikliklerle aylığa hak kazanma koşullarının zorlaştırıldığını söyledi. Özellikle 1 Ocak 2000'de yürürlüğe giren 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanun ile 1 Ekim 2008'de uygulamaya giren 5510 ayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile yaş kademesinin yükseltildiği ve aylıkların bağlanmasının geciktirildiğini belirten Kurnaz, şunları kaydetti: "Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren yüz binlerce kişi, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamıyor. Belli yaşa gelen bu kişiler işverenlerin kendilerini verimsiz görmesi nedeniyle işinden olup, gelirsiz kalabiliyor.

Devletimiz yaş dışındaki koşullarını yerine getiren sigortalıların gelirsiz ve sağlık haklarından yoksun kalmaması için bir formül geliştirmeli." Muhalefet partilerine mensup milletvekillerinin emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili hazırladığı kanun teklifleri ile destek açıklamalarının kendilerini memnun ettiğini dile getiren Kurnaz, "Toplumsal bir mağduriyete dönüşen bu sorun, daha fazla vakit geçirilmeden siyaset üstü bir bakış açısıyla çözüme kavuşturulmalı." dedi.



Ne Zaman Emekli Olurum?

Emekli olmak için kişinin ilk iş gününden itibaren başladığı kurumda aylık düzenli olarak primleri ödenmeli ya da kendisi bu primi ödemelidir. Bunun sonuncunda belli bir hizmet yılı kota olarak koyulmakta ve kotayı aştığınız zaman işe başladığınız gün baz alınarak ne zaman emekli olacağınızı öğrenebilirsiniz.

TWİTTER YAZIŞMALARI