Erzurum'da termal sera adımı: 4 mevsim üretim

AA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:57 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 16:57

Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) iş birliğiyle hayata geçirilecek proje ile kentte üretim ve istihdam odaklı yeni yatırım için adım atıldı.

İlçeye bağlı Ilıca semtinde yapılacak termal seralar ile yaz-kış domates üretimi yapılacak ve istihdama katkı sağlanacak.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, proje kapsamında ilk kazmanın vurulduğu ve modern seraların inşa edileceği bölgede incelemelerde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen belediye başkanı Orhan, bölgede çetin kış koşulları ve iklim şartları dolayısıyla tarımsal ve bitkisel üretimin uzun süreli yapılamadığını belirtti.

- "GENÇLERİMİZ İÇİN YENİ İŞ VE AŞ KAPILARI AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Üretim sürecine süreklilik kazandırmak için seracılıkta yeni bir modeli hayata geçirdiklerini anlatan Orhan, "Bu model kapsamında seralarımızı kış aylarında termal sularımızla ısıtarak üretim için gerekli ısı ve nem ortamını oluşturmuş olacağız. Yani havalar soğudu ya da kış geldi diye üretime ara vermek zoruna kalmayacağız. Bu proje sıradan ve sadece sezonluk bir seracılık yatırımı olmayacak. Bu projeyle termal kaynaklarımızı ve biyokütlesel atıkları kullanmak suretiyle yılın tamamında domates üretimi yapacak, ilçemizde yeni iş olanakları ve istihdam fırsatları oluşturmuş olacağız. Yani bu yatırımla gençlerimiz için yeni iş ve aş kapıları açmış olacağız." ifadelerini kullandı.

Orhan, projenin aynı zamanda çevre koruma özelliğinin de bulunduğunu bildirerek, şöyle devam etti:

"İlçemizde yıllık 70 bin tonun üzerinde evsel bağ-bahçe ve tarımsal atıklar olan biyokütlesel atık oluşuyor. İşte biz bu projeyle bahse konu atıkları önce toplayacak, ardından kuracağımız sistemle enerjiye dönüştürecek ve son olarak da bu enerjiyi yine seralarımızı ısıtmak için kullanacağız. Dolayısıyla kışın çok soğuk günlerinde, şayet termal sularımız seraları ısıtmak için yeterli gelmezse, işte o zamanlarda bu enerjiyi kullanacağız. Böylece hem örtü altı üretimimize süreklilik kazandırmış hem de çevremizdeki atıkları katma değere dönüştürmüş olacağız."

- "BU İŞTEN HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK"

İlçede günlük 17 ton domates tüketildiğini aktaran Orhan, şunları kaydetti:

"Bu projeyle kendi domates ihtiyacımızı kendimiz gidermiş olmakla kalmayacak, bu sürece ekonomik bir döngü kazandırmış olacağız. Hem üreteceğiz ve kazanacağız hem de yeni iş alanları oluşturacağız. Bu işten herkes kazançlı çıkacak. Yapacağımız bu yatırımla özel sektöre örnek teşkil edeceğimizden, üretim ve istihdam odaklı yepyeni bir yatırım modeli ortaya koymuş olacağız. Böylece Aziziye ilçemiz ve özellikle de Ilıca'mız, örtü altı sebze ve meyve üreticiliğinin başkenti haline gelecek. Bu yüzden üreticilerin ilçemize akın edeceği günleri biz şimdiden görebiliyoruz."