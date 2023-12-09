Esequibo krizi tırmanıyor! Maduro: Petrol, gaz ve maden işletmeciliği için lisans verdim

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, komşu ülke Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesini savunmak için "yeni önlemleri" devreye alacaklarını duyurdu.

Başkent Karakas'ta "(eski Devlet Başkanı) Hugo Chavez'e Sadakat ve Sevgi Günü" etkinliklerinde halka seslenen Maduro, kendilerine ait olan Esequibo'yu savunmak için yeni önlemler alacaklarını belirtti.

Guyana ile ihtilaflı Esequibo bölgesine ilişkin 3 Aralık'taki referandumda halktan "tarihi" destek aldıklarını vurgulayan Maduro, ulusal birlik çağrısında bulundu.

Maduro, referandumdaki desteğinden dolayı Venezuelalılara teşekkür ederek "Bütün dünyaya güçlü bir mesaj verdiniz ve birlik olduğunuzu herkese kanıtladınız." ifadesini kullandı.

Devlet petrol şirketi PDVSA'ya Esequibo bölgesinde petrol, gaz ve maden işletmeciliği için lisans verdiğini belirten Maduro, Esequibo'nun savunulması için Tümgeneral Alexis Rodriguez Cabello'nun tek yetkili olarak atandığını bildirdi.

Devlet Başkanı Maduro, Esequibo için Ulusal Yüksek Komisyonun oluşturulduğunu ve başına Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodríguez'in getirildiğini kaydetti.

Chavez'in ideallerine ve mirasına her zaman "sadık" kaldıklarını vurgulayan Maduro, tek taraflı yaptırım ve darbe girişimleri karşısında vatanlarını "yiğitçe" savunduklarını söyledi.

Maduro, ülke olarak "5 konuda uzlaşmaya" ihtiyaç olduğunu belirterek bunları, "yeni bir ekonomik modelde ilerlemeye devam edilmesi, tek taraflı yaptırımlara karşı çıkılması, barışın pekiştirilmesi, sosyal refahın iyileştirilmesi ve Guyana Esequibo bölgesinin kurtarılması" olarak sırladı.

- "VATANA İHANET EDİYORLAR"

Muhalefet liderlerinin Esequibo bölgesi konusunda ABD enerji devi Exxon Mobil'den yana tavır aldıklarını savunan Maduro, "Vatana ihanet ediyorlar, hepinizin önünde bunları size şikayet ediyorum." diye konuştu.

Maduro, 1899 Paris Tahkim Kararı'nı tanımadıklarını ve Venezuela halkının ABD emperyalizmine aldırış etmeksizin "cesur" bir mücadele ortaya koyduğunu kaydetti.

- ESEQUİBO UYUŞMAZLIĞI

Venezuela ile Guyana arasındaki Esequibo bölgesi anlaşmazlığı, Guyana'nın bağımsızlığından önceki döneme dayanıyor.

Guyana'nın İngiliz sömürgesi olduğu dönemde, 1899 tarihli sınır tahkimi kararına göre Esequibo Nehri Guyana'nın batı sınırı olarak belirlenmişti.

Ancak bağımsızlığını 1966'da kazanan ve 1970'te İngiliz Milletler Topluluğuna dahil olan Guyana, bu sınırı tanımayarak Esequibo'nun kendisine ait olduğunu ilan etmişti.

Halihazırda, Esequibo bölgesi veya Guyana Esequiba olarak bilinen bölge Guyana'nın ortalarında bulunan Esequibo Nehri'nin batısında, ülkenin ise kuzeyinde yer alıyor.

Bölgenin doğal kaynaklar açısından son derece zengin olduğu belirtiliyor.