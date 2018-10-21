Eşinin tarifiyle girişimci oldu

Köşk ilçesinde 58 yaşındaki Nuri Ağaççı, 9 yıl önce eşi Semra Ağaççı'nın ikram ettiği ve içinde kuru incir, çikolata ve ceviz bulunan "incir rüyası" isimli tatlıyı beğenince bunun satışını yapmaya karar verdi.

İlçede 135 metrekarelik dükkanda kuru incir ve çikolatanın yanı sıra lavanta, zeytinyağı ve haşhaşlı tariflerle üretim yapıp satmaya başlayan Ağaççı, taleplerin yıldan yıla artmasıyla turunç, portakal ve zeytinli tarifleri de bu ürünlere ekledi.

Ar-Ge çalışmaları ve test üretimleri için Umurlu Organize Sanayi Bölgesi'nde, içinde soğuk hava deposu bulunan 2 bin metrekare alanda fabrika kuran Ağaççı, yıllık 70 tonluk kuru incir işleme kapasitesine ulaştı.

Satış kanallarının yanında interneti de iyi kullanan Ağaççı, Ege şivesinden yararlanarak bulduğu "Yingari" markasıyla farklı ülkelerden de sipariş almaya başladı.