Ev almak isteyenlere hesaplı konut rehberi! Tabloya bak, hesabını yap

Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0.99’a çekmesi bir süredir ev alma talebini erteleyen tüketiciyi harekete geçirdi. Üç kamu bankasına bir haftada 35 bin talep geldi. Edinilen bilgilere göre, bankalara gelen talebin yüzde 40’ı yani 14 bini markalı konut projeleri için yapıldı. Sektör temsilcilerine göre 1.5 yıldır satılmayı bekleyen 500 bin konut bulunuyor. Yapılan faiz indirimi hareketiyle, 500 bin ev talebinin yüzde 20’sinin satılması inşaat sektörüne can suyu olacak.

MARKALAR FAİZİ DAHA DA AŞAĞI ÇEKTİ

Talep artınca, markalı konut geliştiren inşaat şirketleri de projelerinin koşullarını yenilediler. Ev almak artık çok daha cazip bir hale geldi. Firmalar, nakitte indirim imkanı sağlarken, faizi daha da aşağıya çekiyor. Peşinatı 1 yıl erteleyen de var. İşte firmaların düzenlediği kampanyalar:

300 bin lira kredi çeken bir tüketici, toplam ödeyeceği tutarda, 279 bin 926 lira kâr edecek. Bir ev ücretine denk gelen rakam, faiz indirimi sayesinde tüketicinin cebinde kalacak. Tüketicinin ödemesi aylık 4 bin 961 lira yerine 3 bin 577 lira, 893 bin 39 lira yerine 643 bin 926 liraya düşecek.Tüketicinin çekeceği kredi tutarının 400 bin lira olması durumunda cepte kalacak tutar, aylık 1.846 lira, toplamda da 332 bin 144 lira olacak.