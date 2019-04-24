19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8512
  • 6,5681
  • 238.948
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Eve servis diyet mönüler 100 milyon gelir yarattı

Yoğun çalışma saatleri ve artan sağlıklı beslenme bilinciyle diyet yemeklere ilgi artıyor. Bu dönemde sağlıklı mönüler hazırlayıp evlere servis edenler 100 milyon liralık sektör yarattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Modern yaşamın koşuşturmacası, fast food’a artan eğilimle beraber pek çok kişi sağlıklı yemeğe erişim sağlayamıyor. Son verilere göre dünyada 650 milyondan fazla kişi obeziteyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Türkiye’de ise yetişkin nüfusun 3’te 1’inin obez olduğu tahmin ediliyor. Bu dönemde kilo kontrolü sağlamak isteyen, spora başlayan ya da farklı sebeplerle diyet yapmak isteyen kişilere hem zaman kazandıran, hem de ihtiyacı olan kalori ve besin ögelerini sağlayan ve adrese teslim diyet yemek servis eden firmalar kazançlı çıkıyor. Diyet mönüler vatandaşa kilo kaybettirirken yatırımcısına gelir kazandırıyor. Sağlıklı mönülere gösterilen talep nedeniyle son 10 yılda 50’ye yakın şirket kuruldu. 
 
HER YIL % 50 BÜYÜYOR 
 
Akşam'ın haberine göre, Diyet yemek servisi pazarında günde yaklaşık 3000 adet kutu teslim edilirken 100 milyon liralık bir pazar doğdu. Sektörün başarılı firmalarından FitChef’in kurucusu Okan Teğen sektörün her yıl % 50 büyüdüğüne dikkat çekerek,  "10 yıl içinde pazarın 1 milyar TL’yi bulması öngörülüyor. Bu işte başarılı olmanın anahtarı iyi bir mutfak kurmak” diyor. 

EN AZ 500 BİN LİRA SERMAYE GEREKİYOR

Sektöre girmek isteyenlere yatırım tavsiyesinde bulunan Teğen “Bu sektöre girmek isteyenler 500 bin lira sermayeyi gözden çıkarmalı. Bu iş çiğ köfte ya da lokma işi gibi trend bir iş değil. Daha uzun vadeli düşünülmesi gereken ve iyi bir planlama isteyen bir iş. Tedarik, stok, pişirme, paketleme, teslimat, üye ilişkileri, pazarlama gibi her biri kendi içinde farklı bir operasyon olan ve insan faktörüne fazlasıyla bağlı aşamaları var. Bu yüzden ilk iş tecrübesi olan bu sektörden uzak dursun" dedi.

ÇALIŞAN KADINLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRDILAR

Sektöre yatırım yapan iki kadın girişimci Filiz Duman ve Müge Öztürk de başarıyı yakalayan isimler arasında yer alıyor. Filiz Duman’ın sigarayı bıraktıktan sonra aldığı 15 kiloyu vermek için hazırladığı sağlıklı mönülerden yola çıkarak kurduğu Roksi isimli firma, bugün çalışan kadınlar başta olmak üzere birçok kişinin hayatını kolaylaştırdı. Firmanın hedefi 3 yıl içinde 3 bin kişiye mönüleri satmak.

Kağıthane´de bina çöktü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Şiddete karşı ikiyüzlü duruş

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Osman Sarıgün için karar belli oldu

Bindiği takside son nefesini verdi

Bindiği takside son nefesini verdi

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

'Çocuklarımızla 23 Nisan düetimiz...'

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Baba 'gömdük 'dedi tüm aile gözaltında... Muhtar o detayı anlattı

Bu işe ilgi sürekli artıyor... 100 milyon liralık gelir

Bu işe ilgi sürekli artıyor... 100 milyon liralık gelir

Bugün sabah saatlerine dikkat!

Bugün sabah saatlerine dikkat!

Sri Lanka’da bilanço artıyor

Sri Lanka’da bilanço artıyor
 

POPÜLER HABERLER

`Paskalya tavşanı´ ayıramadığı kavgaya dâhil olunca sosyal medyada gündem oldu!

`Paskalya tavşanı´ ayıramadığı kavgaya dâhil olunca sosyal medyada gündem oldu!

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

Türk zırhlısı hayat kurtaracak

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

TBMM, açılışının 99. yıl dönümü için toplandı

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

'Türk Yıldızları' Şehitler Abidesi semalarında

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA