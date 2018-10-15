Eylülde yabancıya konut satışı patladı

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ne göre Eylül ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların yüzde 18’lik kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlemlendi ve böylece yabancı yatırımcı oranı endeks tarihindeki son iki yılın rekoru kırıldı.

BİTMEMİŞE TALEP ÇOK

Yabancı yatırımcıların tercih noktasında ağırlıklı olarak 2+1 özellikteki konutların öne çıktığı gözlemlendi. Onu ile 3+1, 1+1 ve 4+1 konutlar izledi. Son altı aylık ortalamanın yüzde 11 olduğu yabancı yatırımcılara satışlar haziran ayında yüzde 10, temmuz ayında yüzde 9, ağustos ayında ise yüzde 11 oranında gerçekleşmişti. Türkiye genelinde 81 şehrin tamamını kapsayacak nitelikteki Türkiye Satılık Konut Fiyat Endeksi’ne göre Türkiye genelinde konut satış fiyatları son bir ayda yüzde 0.07 düşerken, son üç ayda yüzde 0.82, son altı ayda yüzde 2.56, son bir yılda yüzde 8.08 arttı. Konut kira değerleri ise son bir ayda yüzde 0.04, son üç ayda yüzde 2.51, son 6 ayda yüzde 4.99, son 1 yılda yüzde 7.39, son 3 yılda yüzde 26.52, son 5 yılda ise yüzde 65.86 oranında artış gösterdi.

Eylül’de satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 35’i bitmiş konut stoklarından oluşurken, yüzde 65’i ise bitmemiş konut stoklarından oluştu.

ZONGULDAK ZİRVEDE

Eylül ayında Zonguldak’ta metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 1.32 oranında arttı ve Zonguldak, satış fiyatlarının en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Adana’da metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 0.75 oranında azaldı ve Adana, satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir oldu. Türkiye Kiralık Konut Fiyat Endeksi’nde Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0.04 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 7.39 oranında artış gerçekleşti. Eylül ayında Antalya’da konut kira değerleri yüzde 1.29 oranında arttı ve Antalya kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde Artvin’de metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2.58 azaldı.