EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar için gözler kabine toplantısında! Kabine toplantısı saat kaçta?

Son dakika haberi: EYT ile ilgili çalışmalar sürerken Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları sonrası gözler Kabine toplantısına çevrildi. Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği düzenlemeyle ilgili, "EYT'de yaş şartı kalkacak mı? EYT bugün açıklanacak mı?" soruları gündeme geldi. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Kabine'de görüşülecek önemli konulardan birisi de EYT yasası olacak. Peki, Kabine toplantısı saat kaçta? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri

EYT İÇİN GÖZLER KABİNE TOPLANTISINDA!



EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası ile ilgili çalışmalarda sona gelinirken, bugün yapılacak olan Kabine Toplantısı için nefesler tutuldu.

BAKAN BİLGİN'DEN EYT'DE YAŞ ŞARTI AÇIKLAMSI: GÖZLER KABİNE'DE

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada "EYT'de yaş konusu henüz netlik kazanmadı, düzenleme 2023 öncesinde Meclis'e sunulmuş olur" diye konuştu. EYT'yle ilgili değerlendirmelere devam eden Bakan Bilgin, yaş şartı sınırlamasının getirilme ihtimaline ilişkin, "Son aşamayı Cumhurbaşkanımızla paylaşacağım, ileteceğim, kendisi değerlendirecek. Kabinede karar çıkar mı kesinlikle söyleyemem ama değerlendirileceğini söyleyebilirim. Seçenekli bir tablo var önümüzde. Ben bu tabloyu arz edeceğim. Bir yaş aralığı olması ihtimal dahilindedir. Henüz netleşmedi. İmkanlar nispetinde en kapsayıcısı olacak." dedi.

KABİNE TOPLANTISI SAAT KAÇTA?



EYT düzenlemesinde gözler bugün yapılması beklenen Kabine Toplantısı'na çevrildi.

2022 yılının son Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün saat 15.30'da başlayacak. Yaklaşık 3 saat sürmesi beklenen toplantıda EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası da ele alınacak.

EYT bugün açıklanacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yapacağı Millete Sesleniş konuşmasında EYT düzenlemesine son noktayı koyması ve önemli detayları aktarması bekleniyor.

EYT NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EYT düzenlemesi Meclis tatiline takıldı. TBMM, 26.12.2022 tarihinden başlayarak 03.01.2023 Salı gününe kadar yasama faaliyetlerine ara verecek. Yıl sonuna kadar meclisten geçmesi beklenen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasası, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte 2023 yılının ilk günlerine kaldı.

Milyonların beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi TBMM'nin tatil kararı almasıyla birlikte yasa ile ilgili karar 2023'e kaldı.

EYT'DE YAŞ SINIRI KALKACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT yasası yaş şartı sınırına ilişkin olarak "En kapsamlı düzenlemenin yapılacağında kimsenin endişesi olmasın." ifadelerini kullandı.

3 temel kriter olduğunun altını çizen Bakan Bilgin, çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler olduğunu ifade etti. 8 Eylül 1999 yılı öncesi işe girenleri kapsadığını fakat o zamanlar dijital ortamda kayıt sistemlerinin bulunmadığına dikkat çekti.

Bakan Vedat Bilgin son olarak EYT ile ilgili yaptığı açıklamada "Bizim aralık içinde bitirip inşallah teknik çalışmaları bitirdikten sonra Meclis'te arkadaşlarımızla ve yüce Meclis'in kararına sunacağımız çalışmalar EYT ile ilgili tamamlanmak üzere. Eskiden dijital ortamda kayıtlar tutulmadığı için 8 eylül 99 öncesi olduğu için o yıl falan işletmede çalışmış sigortalı işçilerde bu çok yaygın, kayıt dışında kalanların da kayıt içine alınması, dijital ortama aktarılması konusunda çalışmalarımız sürüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Bilgin, kapsamının tamamlanması halinde Meclis'le paylaşılacağını ifade etti. Bakan Bilgin "Bu ayın sonuna kadar Meclis'e getireceğimi söylemiştim, İnşallah sözümü tutarım Ocak ayına sarkmaz. Bütün bu çalışmaları tamaladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman yüce Meclis'le bunu paylaşacağım. Onun için şunu söyleyim ki, en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızıdan kimsenin endişesi olmasın." dedi.