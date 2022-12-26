Aile Destek Programı ödemeleri ne kadar oldu? sorusu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ödenekleri alan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 Temmuz ayında başlayan Aile Destek ödemeleri, her ay düzenli bir şekilde hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor. 2023 yılının yaklaşmasıyla birlikte Aile Destek Programı kapsamında yapılan yardım ödemelerine zam gelip gelmeyeceği de sorgulanmaya başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayında yapılacak olan ödemelerin yılbaşından önce yapılacağını açıkladı. Buna göre Aile destek programı 2023 zammı ne kadar olacak? İşte detaylar

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?



İhtiyaç sahibi ailelere 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2023 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayı gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Aile destek yardımı ödemelerinin, asgari ücret zammı sonrası artıp artmayacağı merak konusu oldu. Bakanlık ödeme tutarını geçtiğimiz aylarda 850 TL-1.250 TL olarak güncellemişti.

Yeni yılda ödemelerin miktarının ne kadar olacağına yönelik bir açıklama gelmedi.

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022-Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacaktır.

Hak sahibi hanelere sağlanacak destek tutarları, hanedeki kişi başına düşen aylık gelirin dâhil olduğu gelir aralıkları göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan kişi başına düşen gelir tutarı aralıklarına göre;

Kişi başına düşen aylık gelir aralığı (TL) - Aylık Destek Tutarı (TL)

450 TL ve altı 1.250

450 TL üzeri ─ 911,15 TL ve altı 1.100

911,15 TL üzeri ─ 1372,30 TL ve altı 950

1372,30 TL üzeri ─ 1833,45 TL'den az 850

Kapsamın genişletilmesi ile birlikte getirilen Çocuk Destek Bileşeni ile hak sahibi hanelere sağlanacak ek destek tutarları, hanedeki çocuk sayısına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki tabloda yer alan çocuk sayılarına göre;

Hanedeki Çocuk Sayısı

Aylık Destek Tutarı (TL)

1-2 çocuklu hanelere 350

3 çocuklu hanelere 450

4 çocuklu hanelere 550

5 ve üzeri sayıda çocuklu hanelere 650

350 ile 650-TL arasında değişen tutarlarda ek ödeme gerçekleştirilecektir.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabı Twitter'dan da yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızdan gelen talep üzerine, Aile Destek Programı ödemelerinin yeni yıldan önce hesaplara yatırılması için çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Aile Destek Paketi ödemeleri PTT şubelerinden yapılacak olup, e-Devlet üzerinden paranızın yatıp yatmadığını sorgulayabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

AİLE DESTEK PARASI SORGULAMA E-DEVLET

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulamak için E-Devlet'e T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.