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Ekonomi

Engelli maaşı 2023 yılında ne kadar olacak? Son dakika: Engelli maaşına ne kadar zam yapılacak?

Asgari ücrete 2023 yılı için yapılan zam, engelli maaşına da etki edecek. Asgari ücret yüzde 55'lik artış ile 8 bin 500 lira Türk Lirası oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından engelli bireylere ve yakınlarına ödenen maddi destek miktarı, engel oranına göre değişiklik gösteriyor. Peki engelli maaşı 2023 yılında ne kadar olacak? İşte engelli maaşına yapılacak zam oranı

26 Aralık 2022 Pazartesi 15:34 - Güncelleme:
Engelli maaşı 2023 yılında ne kadar olacak? Son dakika: Engelli maaşına ne kadar zam yapılacak?
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Engelli maaşı, asgari ücretle birlikte artış gösterecek kalemler arasında yer alıyor. Asgari ücrete yapılan zamla birlikte; İşsizlik maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı, engelli maaşı ve iş göremezlik ödeneği gibi birçok kalemde artış olacak. 2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi. Peki Engelli maaşı 2023 yılında ne kadar olacak? Engelli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte yeni maaşlar

ENGELLİ MAAŞI NE KADAR?

Asgari ücrete gelen zam sonrası engelli aylığı da dahil olmak üzere pek çok kalemde değişikliğe gidildi.

2022 yılı ilk 6 ayı için yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için engelli aylığı 865 lira, yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için ise engelli aylığı 1298 lira, engelli yakını aylığı da 865 lira olarak belirlendi.

ENGELLİ MAAŞI 2023 YILINDA NE KADAR OLACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen engelli maaşları asgari ücret 2023 zammının açıklanmasıyla birlikte yeniden netleşti. Asgari ücrette gelen yüzde 54.5'lik zam sonrası engelli maaşları 2 bin 500 liranın üzerini görecek.

Buna göre;

Yüzde 40-69 oranlarında engelliliği bulunanlar için 1738,4 lira,

Yüzde 70 ve üzerinde engellilik oranı olanlar için 2609,11 lira,

engelli yakını aylığı da 1738,4 lira maaş olacak.

ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

Doğum tarihinin son rakamı 0 – 5 olan kişilere her ayın 5. günü

Doğum tarihinin son rakamı 1 – 6 olan kişilere her ayın 6. günü

Doğum tarihinin son rakamı 2 – 7 olan kişilere her ayın 7. günü

Doğum tarihinin son rakamı 3 – 8 olan kişilere her ayın 8. günü

Doğum tarihinin son rakamı 4 – 9 olan kişilere her ayın 9. günü yatıyor.

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