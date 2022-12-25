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Ekonomi

Memur zammı ne zaman belli olacak? 2023 Memur maaş zammı ne zaman açıklanır?

Memur maaşına yapılacak zam oranı, milyonlarca memur ve emekli tarafından merak ediliyor. 2023 Asgari ücrete yapılan zam sonrası gözler emekli ve memur maaşları için enflasyon rakamlarına çevrildi. Emekli ve Memur maaşlarına yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. Peki Memur zammı ne zaman belli olacak? 2023 Memur maaş zammı ne zaman açıklanır? İşte konuyla ilgili detaylar

25 Aralık 2022 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Memur zammı ne zaman belli olacak? 2023 Memur maaş zammı ne zaman açıklanır?
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Memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri, devlet çalışanları ve emekliler tarafından takip ediliyor. Asgari ücret 2023 yılı için 8506 TL olarak belirlendi. Memur maaşlarına son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Memur maaşları ise 6 aylık enflasyon oranına göre şekilleniyor. Peki Memur zammı ne zaman belli olacak? 2023 Memur maaş zammı ne zaman açıklanır?

MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve memur emeklisi yılda iki kez toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı kadar maaşlarına zam alıyor.

Son 5 ayın enflasyon rakamlarına bakıldığında memur maaşlarına en az 15,11 zam yapılması gerekiyor. Ancak kesin zam oranı, Aralık ayı enflasyon oranının açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklilerine 6 aylık enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşme oranı da zam olarak ekleniyor. Olası tahminler gerçekleşirse memur ve yıl sonu enflasyon artışının yüzde 60 olması halinde yüzde 14,09 zam, yıllık enflasyon artışının yüzde 65 olması durumunda ise yüzde 17,03 oranın da zam yapılması bekleniyor.

2023 MEMUR MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Memurlara 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşmede belirlenen artış oranı doğrultusunda zam yapılıyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor.

Temmuz ayından itibaren 6 aylık enflasyon oranı ve 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak'ta netleşmiş olacak.

Mevcut uygulamada SSK'lı bir emeklinin en düşük emekli aylığı 3.500 lira olarak ödeniyor.

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