EYT son dakika bugün Numan Kurtulmuş açıklaması Erken emeklilik ve Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası çıktı mı

EYT son durum nedir? Erken emeklilik son dakika haberleri neler? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) yasası ne zaman çıkacak? EYT için erken emeklilik yasası ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yaptığı açıklama sonrası bugün AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan önemli bir açıklama geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Israrcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi. Numan Kurtulmuş ise gündemin ana maddesi olan "Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)" ile alakalı olarak yaptığı açıklamada ise "konu kapanmıştır" dedi. Prim gün süresini doldurmasına rağmen yaş şartını yerine getiremediği için emekli olamayan ve kamuoyunda kısaca EYT olarak tanımlanan vatandaşlar, konu hakkında son gelişmeleri takip etmek ve haberlere dair bilgi almak adına sorgulamalarına hız verdi. Bir süredir gündemi meşgul eden konu hakkında verilen son demeçleri ve basına yansıyan son haberleri merak eden vatandaşlar için yeni gelişmeleri star.com.tr haber sitemizde aktarmaya devam edeceğiz.

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yöneltilen soruları cevapladı.



"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)"



O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değildir.

Devlet Bahçeli'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama



MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Israrcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

Bu muhalefet partilerinin başından bu yana birlikte hareket ettiğini belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine tekrar parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştirmek için de siyasi faaliyet göstermektedirler. Onların duruşunu biz MHP olarak benimsemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, EYT'lerin durumunun partisinin de seçim beyannamesindeki konularından biri olduğunu da anımsattı.



Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesindeki konulardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

EMEKLİLİKTE ŞARTLAR NELERDİR?



Ülkemizde çalışan kişilerin emekli olabilmeleri için kanunların belirlediği iki şartı yerine getirmesi gerekir. Bu şartların birincisi; öncelikle çalışanın prim günü sayısını doldurması gerektiğidir. Yeni işe başlayan kişilerde bu prim sayısı 7200 olarak bilinmektedir. İkinci şart ise yaş sorunudur. Yani kişinin sadece prim gününü doldurması yetmez. Bunun yanında kişinin emeklilik yaşını da doldurması gerekiyor. Her ne kadar amaçları aynı olsa bile işleyiş ve ücret bakımından iki konu birbirinden farklılık gösteriyor. Yani yalnızca bir şart ile emeklilik söz konusu olamıyor.



En çok bilinen sigorta kurumları SSK ve Bağ-Kur' dur. Bu iki sigorta kurumları kişinin emekli olabilmesi için oldukça çok imkan sağlar ve kişi adına geleceğe yatırım yapar. Ancak SSK'lı olmak isteyen bir kişinin bir kurum ya da kuruluşta işe başlaması ve iş verenini kendi adına bu primlerinin ödemesi gerekmektedir. Kişi bu şekilde hizmet yılını doldurarak emekli olabilir

Erken emekli olma şartlarından biri doğum borçlanması. Bilindiği üzere sınırı 3 çocuk olmak üzere doğum borçlanması yapabilirsiniz. Doğum borçlanmasından faydalanmak için dikkat edilen bir nokta var. O da doğum yapmadan önce sigortanızın olması. Yani doğum yaptıktan sonra sigortanız işlenmişse doğum borçlanmasından faydalanamıyorsunuz. Şimdi gelelim doğum borçlanması için şartlara.



Doğum yapan kadın her çocuğu için 2 yıl borçlanabilir. Eğer 3 çocuk yapıyorsanız bu 6 yıl demek. Fakat çocuğunuzu doğurduktan sonra sigortanıza herhangi bir prim işlenmemesi gerekiyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi doğumdan önce sigortalı olmalısınız.



Evlat Edinen Kadınlar Doğum Borçlanması Yapabilir



Evlat edinen kadınlar da doğum borçlanmasından faydalanabilir. 2 yaşından küçük bir çocuğu evlat edindiğiniz takdirde erken emekli olma hakkı kazanmış olursunuz.



Engelli Çocuk Varsa Erken Emeklilik Mümkün



Eğer çocuğunuz engelliyse ve sürekli olarak bakıma muhtaçsa SGK'ya başvuruda bulunup erken emekli olabiliyorsunuz. Engelli çocuğu olan annelerin çalışma günleri 1.25 olarak hesaplanıyor.



Askerlik Borçlanması



Her vatandaşa zorunlu olan askerlik sizin erken emekli olmanıza vesile olabilir. Askerliğe başlamadan önce sigortalı bir işte çalışan kişiler askerlik borçlanmasından faydalanabilir. Yedek subay olarak görev yaptıysanız ve eğitim aldıysanız o süre boyunca borçlanabilirsiniz. Er olarak askerliğinizi tamamladıysanız yine askerlik borçlanması durumundan faydalanabilirsiniz.