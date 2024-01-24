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Ekonomi

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmeler cezasız kalmadı

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Tarafından fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55.869.477 TL idari para cezası uygulandı.

İHA24 Ocak 2024 Çarşamba 08:35 - Güncelleme:
Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yapan işletmeler cezasız kalmadı
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Haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 19 Ocak 2024 tarihli 35. Toplantısı gerçekleştirildi, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında görüşülmüş, ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55.869.477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık oluşturucu, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27.082.889 TL idari para cezası kararı alındı.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun 35. Toplantısının gündeminde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye 15.239.294 TL; tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4.969.335 TL idari para cezası uygulandı.

Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103.160.995 TL idari para cezası uygulandı.

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