Faiz indirimi sonrası 2 günde 2,1 milyar liralık kredi başvurusu
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.
- AA
Kamu bankalarının faiz indirimi sonrasında, ilk iki günde 13 binden fazla müşteri 2,1 milyar liranın üzerinde kredi başvurusu yaptı.
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