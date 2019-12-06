Faize 12'lik dokunuş... Merkez Bankası'nın 2020 yol haritası belli oldu
Merkez Bankası daha önce 8 olan Para Politikası Kurulu toplantı sayısını yeniden 12’ye çıkardı. Banka, kurda belirgin kopmaya kayıtsız kalmayacağını da duyurdu.
Merkez Bankası, 2020 yılında uygulanacak para ve kur politikasının operasyonel çerçevesini yayınladı. Merkez Bankası, 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısını yeniden 12’ye çıkardı. PPK toplantı sayısı Ocak 2017’de alınan kararla 12’den 8’e düşürülmüştü. Merkez Bankası yeni yılda fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.
REZERVLER ARTACAK
Enflasyon hedefinin, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunduğu hatırlatılan raporda, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi. Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunduğu belirtilen raporda, yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete “Açık Mektup” yazılacağı kaydedildi.
Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla Merkez Bankası’nın 2019 yılında olduğu gibi piyasa şartları gereğince dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir rol oynamayı sürdüreceği ifade edilen raporda, Merkez Bankası’nın piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervleri artırma politikasına devam edeceği kaydedildi.
Raporda, 2020 yılında bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edileceği belirtilerek, “TCMB, 2020’de zorunlu karşılık uygulamasının temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek bir şekilde kullanmaya devam edecektir” denildi.
Piyasadan ‘net’ olarak 3.3 milyar dolar çekildi
Raporda, 2019 yılında döviz piyasalarında ihale veya doğrudan satış yöntemiyle döviz satışı gerçekleştirilmezken, 2019’da enerji ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüslerinin 5,84 milyar dolar tutarındaki döviz talebinin TCMB tarafından karşılandığı bildirildi. TL zorunlu karşılık oranlarının indirilmesi ile ROM kapsamında finansal sisteme yaklaşık 8,1 milyar dolar döviz likiditesi sağlandığı belirtilen raporda, farklı tarihlerde piyasadan yaklaşık 11,4 milyar dolar likidite çekildiği aktarıldı.
Merkez, kurda belirgin kopmaya kayıtsız kalmayacak
Raporda, dalgalı döviz kuru rejimi uygulamasının devam edeceği vurgulanarak, “Uygulanmakta olan kur rejiminde, döviz kuru bir politika aracı olarak kullanılmamaktadır. TCMB’nin nominal ya da reel olarak herhangi bir kur hedefi bulunmamaktadır. Ancak, döviz kurunun iktisadi temellerden belirgin şekilde kopması ve döviz kurundaki hareketlerin fiyat istikrarını kalıcı olarak etkilemesi veya finansal istikrara dair risk oluşturması halinde TCMB, bu duruma kayıtsız kalmayacak ve sahip olduğu araçlarla gerekli tepkiyi verecektir. TCMB, döviz piyasalarının etkin bir şekilde çalışabilmesi için döviz kuru gelişmelerini ve buna dair her türlü risk faktörünü yakından takip etmeye, gerekli önlemleri almaya ve TCMB rezervlerinin etkin kullanımı esasıyla ilgili araçları kullanmaya devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.
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