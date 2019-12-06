Merkez Bankası, 2020 yılında uygulanacak para ve kur politikasının operasyonel çerçevesini yayınladı. Merkez Bankası, 8 olan Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı sayısını yeniden 12’ye çıkardı. PPK toplantı sayısı Ocak 2017’de alınan kararla 12’den 8’e düşürülmüştü. Merkez Bankası yeni yılda fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

REZERVLER ARTACAK

Enflasyon hedefinin, hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 olarak korunduğu hatırlatılan raporda, para politikasının, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacağı ifade edildi. Enflasyon hedefine ilişkin belirsizlik aralığının, önceki yıllarda olduğu gibi hedef etrafında her iki yönde 2 yüzde puan olarak korunduğu belirtilen raporda, yıl sonunda gerçekleşen enflasyonun belirsizlik aralığının dışında kalması durumunda ise hesap verebilirlik ilkesi gereği hükümete “Açık Mektup” yazılacağı kaydedildi.

Bankaların TL ve döviz likidite yönetimlerine katkıda bulunmak amacıyla Merkez Bankası’nın 2019 yılında olduğu gibi piyasa şartları gereğince dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici bir rol oynamayı sürdüreceği ifade edilen raporda, Merkez Bankası’nın piyasa koşulları elverdiği müddetçe rezervleri artırma politikasına devam edeceği kaydedildi.

Raporda, 2020 yılında bir hafta vadeli repo ihaleleri temel politika aracı olarak kullanılmaya devam edileceği belirtilerek, “TCMB, 2020’de zorunlu karşılık uygulamasının temel para politikası aracı olan kısa vadeli faiz politikasını destekleyici ve ince ayar bir araç olarak etkin ve esnek bir şekilde kullanmaya devam edecektir” denildi.