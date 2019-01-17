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Fed Bej Kitap: Belirsizlikler birçok bölgede iyimserliği azaltıyor

ABD Merkez Bankası (Fed), ülke geneline hakim olan 'ticari ve siyasi' belirsizliklerin birçok bölgede 'iyimserliği azalttığı' uyarısı yaptı.

  • DHA
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Fed'in ekonomiye ilişkin yayınladığı "Bej Kitap" raporunda, birçok bölgedeki işletmelerin "artan finansal oynaklık, yükselen kısa vadeli faizler, düşen enerji fiyatları, yüksek ticari ve siyasi belirsizlik" nedenleriyle "daha az iymser" olduklarına da dikkat çekildi.
 
Fed, ABD genelinde istihdam piyasasının sıkılaştığına, bu çerçevede işletmelerin herhangi bir düzeyde nitelikli personel bulmakta zorlandığına ve genel olarak ücretlerin ılımlı şekilde büyüdüğüne dikkat çekti.
 
Ekonomi için görünümün "genel olanak pozitif" olduğu da belirtilen Bej Kitap'ta, 12 bölgesel Fed'den çoğununun "ılımlı ücret artışları" bildirdiği belirtildi.
 
Buna göre, bölgelerin çoğu "ılımlı" ile "hafif" arası fiyat artışları bildirdiler ve bazı Fed bölgeleri de "yüksek gümrük tarifelerinin fiyatları yukarı ittiğini" vurguladılar.
 

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