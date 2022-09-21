FED faiz kararı saat kaçta açıklanacak? FED faiz kararı altını nasıl etkiler?

FED faiz kararı, altın ve dolar yatırımcıları tarafından merakla bekleniyor. ABD Merkez Bankası FED'in 75 baz puan faiz artışına gitmesi durumunda piyasalarda ani değişimin olması bekleniyor. Peki FED faiz kararı altını nasıl etkiler? İşte FED faiz kararının açıklanacağı saat ve kararın olası etkileri

FED KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

FED faiz kararı 21 Eylül 2022 saat 21.00' de açıklanacak.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın bu ayki toplantısında 50 veya 75 baz puanlık faiz artırımına açık olduğunu belirtti.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, dün yaptığı açıklamada, 75 baz puanlık faiz artırımına daha güçlü bir şekilde meyilli olduğunu belirtirken, bu yıl sonuna kadar faiz oranının yüzde 3,75-4 aralığına yükseltilmesinden yana olduğunu kaydetti.

ABD Merkez Bankası başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yaptığı açıklamaların ardından bu ay yapılacak para politikası toplantısında 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken, gelecek ay ise 25 baz puan faiz artışı bekleniyor. Buna karşın gelecek hafta açıklanacak verilerdeki olası sürprizler piyasa beklentilerini etkileyecek.

FED FAİZ KARARI ALTINI NASIL ETKİLER?

Fed'in faiz kararı bugün altın piyasasında yönü belirleyecek.

FED'in açıklayacağı faiz miktarı, altının ons fiyatında baskı yapacağı için altın fiyatlarında ani değişiklik bekleniyor. Fed'in faiz kararının artış yönünde olması bekleniyor.

Yatırımcılar 'Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?' sorusunun cevabını merak ediyor.

Faizin 50, 75 ya da100 baz puanda artması durumunda altının ons fiyatı 1.705 ya da 1.615 dolar seviyesine düşecek.

Piyasalar Fed'in bu ayki toplantısında 75 baz puan daha faiz artırmasını bekliyor. FED, 75 baz puan faiz artışına giderse altın fiyatlarında baskı artabilir. Bu da piyasadaki doların miktarından dolayı fiyatının yükselmesine neden olabilir.

Doların yükselmesi durumunda altın fiyatlarının baskılanarak düşeceği öngörülüyor.