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Ekonomi

Fed'den işsizlik oranının beklenenden iyi olduğu açıklaması

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell 'İstihdam artış hızı birçok kişinin beklediğinden daha iyi' olduğunu belirtirken, ekonominin tam olarak toparlanmasının yıllar alabileceğini ifade etti.

AA05 Eylül 2020 Cumartesi 00:12 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 00:12
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Powell, Amerikan Ulusal Radyosu'na (NPR) verdiği röportajda, ABD'de bugün açıklanan ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu değerlendirdi.

"İstihdam artış hızı birçok kişinin beklediğinden daha iyi" diyen Powell, ancak ekonominin tam olarak toparlanmasının yıllar alabileceğini aktardı.

- "EKONOMİNİN, DÜŞÜK FAİZ ORANLARINA UZUN SÜRE İHTİYAÇ DUYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Powell, bugün açıklanan istihdam raporunu "iyi" olarak nitelendirerek, "Mayıs ve haziran ayları boyunca epeyce kişiyi işlerine geri döndürdük." ifadesini kullandı.

Fed'in yakın zamanda tedbiri bırakmayacağını ve faiz oranlarının uzunca bir süre düşük seviyelerde kalacağını belirten Powell, "Ekonominin, ekonomik faaliyeti destekleyen düşük faiz oranlarına uzun süre ihtiyaç duyacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıkladığı istihdam raporuna göre, tarım dışı istihdam ağustosta 1,37 milyon kişi artarken işsizlik oranı yüzde 8,4'e düştü.

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