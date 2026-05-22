  • Finansal İstikrar Komitesi'nden açıklama: Türkiye ekonomisi şoklara dirençli
Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu vurguladı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 10:04 - Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi toplantısında, yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkilerinin ele alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Finansal İstikrar Komitesinin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, yurt içi ve dışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek tedbirlerin kapsamlı şekilde ele alındığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Komite, Türkiye ekonomisinin sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğunu değerlendirmiştir. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların tam bir eş güdüm içinde atılması kararlaştırılmıştır. Komite, tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edecektir."

  • Finansal İstikrar
  • Piyasa Etkisi
  • İç ve Dış Gelişmeler

