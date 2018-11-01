Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında toplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) bugün ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirilmiş; özellikle Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır."