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Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak başkanlığında toplandı.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı: "Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi (FİKKO) bugün ilk toplantısını gerçekleştirmiştir. Makroekonomik gelişmelere ilişkin küresel piyasalardaki görünüm değerlendirilmiş; özellikle Avrupa ve ABD Merkez Bankalarının attığı sıkılaştırıcı para politikası adımları ve uluslararası piyasalarda yaşanabilecek dalgalanmalar ve bunlara karşı kur, likidite ve döviz rezervlerine ilişkin alınabilecek tedbirler ele alınmıştır."  

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