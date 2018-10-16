Finansal saldırıda da çarklar durmadı

Üretim ve ekonominin en temel göstergesi sanayi üretimi ağustosta büyümesini sürdürdü. Finansal saldırıların en ağır yaşandığı ve 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin olduğu ağustos ayında, sanayi üretim endeksi yüzde 1.7 artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1.1 azalış kaydetti. Bazı ekonomistler yüzde 1.2 oranında artış beklenirken, bazıları ise düşüş olacağı beklentisi içindeydiler. İş dünyası temsilcileri tüm bunlara rağmen gösterilen başarının önemli olduğuna dikkat çekti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2018 yılı Ağustos ayına ait sanayi üretim endeksini değerlendirdi. 2018 yılı Ağustos ayında sanayi üretim endeksinin piyasa beklentilerine kıyasla olumlu gerçekleştiğini belirten Varank, “Endeks geçen yıla göre yüzde 1,7 artış gösterdi. Bu veriler, döviz kurundaki belirsizliğin ve dışsal şokların en yoğun biçimde yaşandığı dönemde gelmesine rağmen, Türk sanayisinin gücünü ve direncini bir kez daha kanıtlamıştır. Artık sanayimiz için zorlu dönem geride kalmaya başlamıştır” ifadelerini kullandı.

TEKNOLOJİ ÜRETİMİ ARTTI

Bakan Varank, şunları kaydetti: “Ağustos ayı ile birlikte ilk sekiz ayda sanayi üretimindeki artış yüzde 6.6 oldu. En dikkat çekici gelişme ise yüksek teknolojili ürünlerin üretimindeki yıllık yüzde 26.8’lik ve aylık yüzde 9’luk artıştır. Bu durum, Yeni Ekonomi Programındaki yüksek katma değerli üretime geçiş hedefini destekler niteliktedir. Ağustos ayında ana sanayi gruplarında en yüksek artış sermaye malı üretiminde gözlendi. Bu kalemde geçen yıla göre yüzde 5.3 ve bir önceki aya göre yüzde 2’lik bir artış meydana geldi. Bu tablo, üretime dönük yatırımların devamı açısından olumlu bir göstergedir. Bakanlık olarak; yurt içi üretim göstergelerindeki aylık değişimleri sektör bazlı detaylı bir biçimde analiz ediyor, atılması gereken adımları süratle atıyor ve uyguladığımız politikaların sıkı takibini yapıyoruz. Ağustos ayında yaşadığımız finansal saldırıya karşı 17 Ağustos’ta üreticilerimiz için Destek ve Önlem Paketini açıkladık. Burada yer alan eylemlerin çoğunu başarılı bir şekilde hayata geçirdik. Geri kalan kısımda ise önemli ilerlemeler kaydettik.”