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Fındıkta alım ve şenlik zamanı

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, “TMO olarak gereken hazırlıkları yapıyoruz. Kurban Bayramı’ndan sonraki hafta alım noktalarını harekete geçirerek, fındık üreticisinin bu seneki ürünlerini almaya başlayacağız” dedi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, TMO’nun devreye sokulduğunu ve 2019 yılı kabuklu fındık müdahale alım fiyatlarının açıklandığını anımsatan Güldal, buna göre, Giresun kalite kabuklu fındık için alım fiyatının kilogram başına 17 lira, levant kalite kabuklu fındık alım fiyatının ise 16.5 lira olduğunu bildirdi. Güldal, “TMO’nun alım fiyatı da çok iyi ve değerli oldu” dedi.  

ÜÇ BAKAN KATILACAK 

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya fındık hasadı, Ordu’da düzenlenecek törenle bugün resmi olarak başlayacak ve etkinlikte küresel anlamda fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları bir araya gelecek.  Hasat töreninde, küresel fındık üretiminin yüzde 80’ini gerçekleştiren Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları bir arada olacak. Üç ülkenin tarım bakanları ‘Fındık Yetiştiriciliği Alanında İyi Niyet Beyanı’nı imzalayacak.  Türkiye’de 39 ilde,  728 bin hektar alanda yaklaşık 592 bin çiftçi tarafından fındık üretimi yapılırken, üretim miktarı yıllara göre 400 bin ton ile 800 bin ton arasında.       

HEPSİNİ KABUL EDECEĞİZ 

Öte yandan FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, “FİSKOBİRLİK olarak 19 Ağustos Pazartesi günü tüm bölgelerimizde piyasaya girerek alımlara başlayacağız. Ekiplerimiz, depolarımız hazır. Getirilecek tüm ürünü kabul etmeye hazırız” dedi.

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