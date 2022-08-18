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Ekonomi

Konut ve kira fiyatları düşecek hamle

Bakan Kurum sosyal medya hesabından İstanbullulara müjde verdi. 'Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz!' diyen Bakan Kurum, 50 bin yeni konut inşa edileceğini duyurdu.

18 Ağustos 2022 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için ülke genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bu şekilde 50 bin konut kazandırılacağını açıkladı.

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