Konut ve kira fiyatları düşecek hamle

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut ve kira fiyatlarını düşürmek için ülke genelinde kullanılmayan ofislerin konuta dönüştürüleceğini, bu şekilde 50 bin konut kazandırılacağını açıkladı.

Konut-kira fiyatlarını düşürmek için her adımı atıyoruz!



İstanbul'da yaklaşık 1.5 milyon,

ülke genelinde 4 milyon m² arz fazlası nedeniyle kiralanamayan ya da satılamayan OFİS, KONUTA DÖNÜŞTÜRÜLECEK!



Bu, 50 BİN YENİ KONUT demek!



Yönetmeliğimiz yayımlandı.



Hayırlı olsun. — Murat KURUM (@murat_kurum) August 18, 2022