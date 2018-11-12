Fırsatçıya karşı mobil uygulama devrede

Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) adını taşıyan mobil uygulama sayesinde vatandaş zam yapan işletmenin adını ve şikayete konu ürünün fotoğrafını çekip sisteme yükleyebilecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan döviz kurlarındaki yükselişi bahane ederek, bundan etkilenmediği halde mal ve hizmetlerinde fiyat artışına giden işletmelere karşı bugüne kadar çeşitli önlemler aldıklarını söyledi. Pekcan son olarak haksız fiyat artışlarına ilişkin başvuruları daha kolay ve hızlı yapabilecekleri Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi (HFA-Bildirim) Mobil Uygulaması’nı hayata geçirdiklerini açıkladı.

FOTOĞRAFLI TESPİT

Pekcan “Tüketicilerimiz HFA-Bildirim uygulamasını mobil cihazlarına ücretsiz indirebilecek ve bu konuda yaşadıkları sorunları kolaylıkla bakanlığımıza iletebilecekler. Ticaret Bakanlığı’nca şikayetlere ilişkin gerekli işlemler hızlı ve etkili şekilde gerçekleştirilecek” dedi. Vatandaşların ‘HFA-Bildirim’i telefonlarındaki sanal market uygulamalarından indirebileceğini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti: “Mobil uygulama üzerinden şikayete konu işletme ile ürüne ilişkin bilgileri girebilecek olan vatandaşlarımız, ayrıca ürünün fotoğraflarını da çekip sisteme yükleyebilecek. Gelen başvurular, şikayet edilen firma ya da kuruluşun bulunduğu il sınırları içindeki il müdürlüklerine otomatik olarak aktarılacak. Süreci vatandaş da takip edebilecek.”