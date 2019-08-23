28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7474
  • 6,3689
  • 279.197
  • 96819.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Fitch Ratings’ten Türk bankalarına ilişkin açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde kredi büyümesinin kısa vadeli bir tehdit oluşturmadığını bildirdi.
 
Kredi derecelendirme kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, "Türk bankaları tarafından sağlanacak yüzde 10-20 seviyesinde bir kredi büyümesi teşviki kısa vadeli bir tehdit oluşturmuyor." değerlendirmesi yapıldı.
 
Açıklamada, "Türk bankalarının Türk lirası cinsinden yıllık kredi büyümesinin yüzde 10-20 artmasının, bankacılık sektörünün borçlanmasında ya da bununla ilişkili risklerde dikkate değer bir yükselmeye neden olması olası değil. Hedeflenen aralığın, kamu bankalarındaki hızlı kredi büyümesini durdurarak, bazı özel bankalarda ılımlı kredi büyümesini desteklemesini bekliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrailli pilot, kendi ülkesinin askerleri ateş edince neye uğradığını şaşırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

Türkiye'yi ayağa kaldıran Emine Bulut cinayetiyle ilgili Bakan Gül'den açıklama

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün Ege ve Akdeniz sorumlusu yakalandı

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de sıcak çatışma: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Putin orduya talimatı verdi: Hazır olun!

Putin orduya talimatı verdi: Hazır olun!

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Emine Bulut açıklaması: En yüksek cezayı alması...

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut'un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Eşdeğerlerine göre çok daha hafif ve etkili: Mehmetçiğe bin 200 yerli KNT-76

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur

Net mesaj: Türkiye'nin içinde olmadığı anlaşmanın geçerliliği yoktur
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Tasarımı tamamlandı! Yerli makineli tüfek geliyor

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

Gölgesi için dikmişti! 40 bin TL kazandı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA