Fiyat istikrarı için tüm araçlar kullanılacak

Bali’de düzenlenen IMF-Dünya Bankası güz toplantılarında ‘Türkiye’de Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası’ başlıklı bir sunum yapan Çetinkaya, fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirdikleri ifade etti. Çetinkaya konuşmasında, “Ekonomik aktivitede yeniden dengelenme çok ciddi hale geldi. Dış talep, yurt içi talepte hızlanmanın yavaşladığı ortamda güçlenmeyi sürdürdü. Zayıf yurt içi talep şartlarına rağmen, fiyatlama davranışlarında kötüleşme enflasyon görünümü için yukarı yönlü risk yarattı. Fiyat istikrarını desteklemek için güçlü bir parasal sıkılaştırma gerçekleştirildi. Merkez Bankası, fiyat istikrarı hedefini yakalamak için mümkün olan tüm enstrümanları kullanmaya devam edecek” dedi.

BANKACILAR BULUŞTU

Bu arada Türkiye Bankalar Birliği (TBB), uluslararası bankacılara Endonezya’nın Bali adasında resepsiyon verdi. TBB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın’ın ev sahipliğinde önceki akşam 30’uncusu düzenlenen etkinliğe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, birçok ülkeden merkez bankası başkanı ve bankacılar katıldı.