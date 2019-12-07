Florya’yı geri aldı
Emlak Konut GYO ile Galatasaray arasında anlaşmaya varıldı. Yeni anlaşmaya göre Galatasaray Florya için 120 milyon TL ödeyecek. Ayrıca sarı kırmızılılar, Riva’daki Düşler Vadisi Projesi’nden de pay alacak.
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Riva projesine devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Emlak Konut ile Galatasaray arasında Eylül ayında feshedilen sözleşmenin ardından bugün yeni bir anlaşma imzalandı.
SÖZLEŞME YENİLENDİ
Yeni sözleşmede Galatasaray 120 milyon lira ödeyerek Florya arazisini geri alırken; Riva’daki Düşler Vadisi projesi üzerindeki anlaşma ise feshedilen sözleşmedeki şartlarla yenilendi. Bu sayede Galatasaray, tesisleri ve altyapısının bulunduğu Florya’dan taşınmayacak ve yeni bir tesis yatırımına gerek kalmayacak. Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki yeni anlaşmayla Florya arazisi, 2016 yılındaki protokolden önceki şartlarla Galatasaray’a geri dönmüş oldu. Riva arazisindeki gelir paylaşım oranı ve diğer şartlar ise yeni protokole aynen taşındı.
SATIŞLAR BAŞLADI
Öte yandan Galatasaray’ın geleceği için büyük önem taşıyan Riva’daki Düşler Projesi’nde de konut satışları başladı. 2016’da gerçekleştirilen ihaleler kapsamında Galatasaray’ın Florya ve Riva arazileri üzerine 6 milyar lira değerinde konut projeleri geliştirmesi planlanıyordu. Riva arazisi için 761 milyon lira, Florya için de 238 milyon liralık olmak üzere, Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 1 milyar lira girmesi bekleniyordu. Ancak ihalenin ardından Galatasaray’ın Florya arazisini belirlenen tarihlerde teslim edememesi süreci çıkmaza sokmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Emlak Konut, 27 Eylül tarihinde yaptığı bir açıklamada Galatasaray’la proje ortaklığı anlaşmasını feshedildiğini duyurdu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Düşler Vadisi projemizden konut almayı düşünen vatandaşlarımızın yatırımları Emlak Konut güvencesi altında olup, projemizi en kısa sürede tamamlayarak alıcılarına teslim edeceğiz” dedi.
‘FLORYA BİZİM EVİMİZ’
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise “uzun süredir süren ve maalesef çıkamadığımız evimiz Florya’ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz.Florya bizim mabedimiz çalışma alanımız evimiz yuvamız bunun bize kazandırılması çok değerli” diye konuştu.
PROJE 1157 DÖNÜM ARAZİ ÜZERİNE YAPILACAK
Projenin Riva Deresi ve Karadeniz manzarasına hakim içinde 207 dönüm özel orman alanı da olan değerli bir noktada olduğunu anlatan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, şunları söyledi: “1157 dönümlük alan içerisinde geliştirilen projemizde; 70 dönüm park, biyolojik gölet, devlet okulu, özel okul, poliklinik, cami, 207 dönümlük orman arazisi, macera parkı, binicilik kulübü, market, ticari üniteler, restoranlar, kafeler, iyi tarım uygulama alanları, gastronomi merkezi ve tohum atölyesi yer alacak. Yapıp Devletimize teslim edeceğimiz 32 derslik devlet okulu var. Emlak Konut güvencesi ve Yılmaz İnşaat tecrübesiyle yükselen Düşler Vadisi projesi, estetik mimarisi, az katlı yapısı ve zengin peyzaj alanlarıyla başta Beykoz - Riva bölgesi olmak üzere İstanbulumuza büyük değer katacaktır.”
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.