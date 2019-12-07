Florya’yı geri aldı

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Riva projesine devam edilmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu. Emlak Konut ile Galatasaray arasında Eylül ayında feshedilen sözleşmenin ardından bugün yeni bir anlaşma imzalandı.

SÖZLEŞME YENİLENDİ

Yeni sözleşmede Galatasaray 120 milyon lira ödeyerek Florya arazisini geri alırken; Riva’daki Düşler Vadisi projesi üzerindeki anlaşma ise feshedilen sözleşmedeki şartlarla yenilendi. Bu sayede Galatasaray, tesisleri ve altyapısının bulunduğu Florya’dan taşınmayacak ve yeni bir tesis yatırımına gerek kalmayacak. Emlak Konut ile Galatasaray arasındaki yeni anlaşmayla Florya arazisi, 2016 yılındaki protokolden önceki şartlarla Galatasaray’a geri dönmüş oldu. Riva arazisindeki gelir paylaşım oranı ve diğer şartlar ise yeni protokole aynen taşındı.

SATIŞLAR BAŞLADI

Öte yandan Galatasaray’ın geleceği için büyük önem taşıyan Riva’daki Düşler Projesi’nde de konut satışları başladı. 2016’da gerçekleştirilen ihaleler kapsamında Galatasaray’ın Florya ve Riva arazileri üzerine 6 milyar lira değerinde konut projeleri geliştirmesi planlanıyordu. Riva arazisi için 761 milyon lira, Florya için de 238 milyon liralık olmak üzere, Galatasaray’ın kasasına yaklaşık 1 milyar lira girmesi bekleniyordu. Ancak ihalenin ardından Galatasaray’ın Florya arazisini belirlenen tarihlerde teslim edememesi süreci çıkmaza sokmuştu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Emlak Konut, 27 Eylül tarihinde yaptığı bir açıklamada Galatasaray’la proje ortaklığı anlaşmasını feshedildiğini duyurdu. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Hakan Gedikli, “Düşler Vadisi projemizden konut almayı düşünen vatandaşlarımızın yatırımları Emlak Konut güvencesi altında olup, projemizi en kısa sürede tamamlayarak alıcılarına teslim edeceğiz” dedi.

‘FLORYA BİZİM EVİMİZ’

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ise “uzun süredir süren ve maalesef çıkamadığımız evimiz Florya’ya yasal dönüşümüzü sağlamış bulunuyoruz.Florya bizim mabedimiz çalışma alanımız evimiz yuvamız bunun bize kazandırılması çok değerli” diye konuştu.