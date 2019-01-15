Ford ve Volswagen, işbirliğinin geliştirilmesi karar aldı

ABD merkezli Ford ile Almanya merkezli Volkswagen (VW), ticari van ve pickup tipi araçlarda güçlerini birleştirdiklerini duyurdu. Şirketlerden yapılan açıklamada, elektrikli ve sürücüsüz araç teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda iş birliğinin geliştirilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Detroit otomobil fuarının perde arkasında geliştirilen iş birliği, ticari van ve pickupların 2022 yılında satılmasıyla başlayacak.

Söz konusu iş birliği, küresel otomobil üreticileri üzerindeki “elektrikli ve sürücüsüz araçların geliştirilmesi noktasındaki maliyetlerin azaltılması” baskısının bir sonucu olarak yorumlandı.

Haziran 2018’de bir araya gelen Ford ve VW yetkilileri, ticari araçlar konusunda iş birliği opsiyonlarını görüşerek daha farklı ortak projeler geliştirilmesi noktasında da fikir birliğine varmıştı. Bu kapsamda VW araçlarının Ford tesislerinde üretilmesi ve Ford’un da VW’nin elektrikli araç platformunu kullanması değerlendirilmişti.