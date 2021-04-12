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Ekonomi

Fransız atık yöneticisi Veolia, rakibini satın alıyor

Fransa'nın atık ve su yönetimi şirketi Veolia Environnement SA'nın, Fransız rakibi Suez'in yüzde 70 hissesini 12,8 milyar avroya satın almak için anlaşmaya vardığı duyuruldu.

AA12 Nisan 2021 Pazartesi 15:14 - Güncelleme: 12 Nisan 2021 Pazartesi 15:14
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Şirketlerden yapılan ortak açıklamaya göre, Suez, yüzde 70 hissesi için Veolia'nın hisse başına 20,50 avro olan teklifini kabul etti. Böylece Suez'in değeri 12,8 milyar avro oldu.

Veolia, Ekim 2020'de de Suez'in yüzde 29,9 hissesini Engie'den 3,4 milyar avroya satın almıştı.

Şirketlerin birleşmeden sonra yıllık 37 milyar avro gelir elde etmesi bekleniyor.

Satın almaya yönelik anlaşmanın duyurulmasının ardından Suez'in hisseleri yaklaşık yüzde 9 ve Veolia'nin hisseleri yüzde 7 değer kazandı.

Bu arada, satın almaya ilişkin 14 Mayıs'ta kesin bir anlaşma yapılacağı belirtildi.

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