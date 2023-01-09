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Ekonomi

Futbol devi Barcelona'ya Türk imzası! Kulüp resmen onay verdi

La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Barcelona'nın Nou Camp Stadı'nın restorasyonunu Türk firması Limak İnşaat yapacak. Barcelona Kulübü'nden bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklamada, restorasyon çalışmalarını yapmasının onaylanarak kabul edildiğini duyurdu.

AA9 Ocak 2023 Pazartesi 21:00 - Güncelleme:
Futbol devi Barcelona'ya Türk imzası! Kulüp resmen onay verdi
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İspanya'nın Barcelona Kulübü, Nou Camp Stadı'nın restorasyonuyla ilgili ihaleyi kazanan Türk firması Limak İnşaat'a onay verdi. Konuya ilişkin Kulüp'ten yapılan açıklamada, restorasyon çalışmalarını yapmasının kabul edildiği duyuruldu.

FUTBOL DEVİ BARCELONA'YA TÜRK İMZASI

Barcelona Kulübü bugün yapılan yönetim kurulu toplantısı sonrasında yazılı açıklama yaparak, Limak İnşaat'ın Nou Cam Stadı'nın haziran ayında başlanacak restorasyon çalışmalarını yapmasının kabul edildiğini duyurdu.

İspanyol basında, 2026 yazında sona ermesi öngörülün projenin maliyetinin 900 milyon avro civarında olacağını ileri sürülüyor.

Projeyle Nou Camp'ın kapasitesinin 105 bin 53'e çıkarılması ve 50 bin metrekarelik bir çatının kurulması amaçlanıyor.

2024'E KADAR OLİMPİYAT STADI'NDA OYNAYACAK

La Liga'da 2022-2023 sezonu tamamlandıktan sonra inşaata girecek Nou Camp'tan dolayı Barcelona futbol takımı, Ekim 2024'e kadar maçlarını Barselona kentinin Montjuic bölgesindeki Olimpiyat Stadı'nda (yaklaşık 50 bin kapasiteli) oynayacak.

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