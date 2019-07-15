G. Kore ve İsrail ticaret anlaşması çalışmalarını hızlandıracak

İsrail Başbakanı Reuven Rivlin´in Güney Kore´nin Maeli Business gazetesine verdiği röportajda iki ülkenin otomotiv, teknoloji ve biyoteknoloji alanlarında işbirliğini geliştirmesi gerektiğini ve Güney Kore´nin imalat gücü ile İsrail´in güçlü start-uplarının birbiriyle "tamamen uyumlu" olduğunu söyledi.

Güney Kore Başbakanı Moon, Reuven´in ziyareti sırasıda, iki ülkenin yapay zeka ve otonom sürüş, 5G ağları ve hidrojen ekonomisi (enerji depolama ve transferinde düşük karbonlu bir yakıt olarak hidrojen klullanılması) alanlarında iş birliğini artıracağını umduğunu söylemişti.

İkili ticaret hacmi 2018 yılında 2.7 milyar dolar olan iki ülke arasındaki serbest ticaret görüşmeleri dört yıl önce başlamıştı.