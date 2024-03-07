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Ekonomi

Gabar'da keşfedilen petrolde heyecanlandıran gelişme

Enerjide bağımsızlığa adım adım yaklaşan Türkiye'nin Gabar'daki keşfettiği petrolde heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabar'da petrol üretiminde günlük 37 bin varilin üzerine çıkıldığını bildirdi.

7 Mart 2024 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Gabar'da keşfedilen petrolde heyecanlandıran gelişme
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 6. Enerji ve İklim Forumu'nun "Döngüsel Ekonomiye Geçişte Fırsatlar ve Zorluklar: Hidrojenin Rolü" adlı özel oturumda konuştu. Bakan Bayraktar Gabar'da keşfedilen petrol hakkında heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.

"GABAR'DA PETROL ÜRETİMİDE GÜNLÜK 37 BİN VARİLİ GEÇMİŞ DURUMDAYIZ"

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Gabar'da günlük olarak 37 bin varili geçmiş durumdayız, bu ay sonuna kadar 3 yeni kuyu geliyor. Dolayısıyla hedefimiz bu ay sonuna kadar 40 bin varili geçmek." dedi.

"HEDEF ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK"

Milli Enerji ve Maden Politikası'nın Türkiye için oyun değiştirici etkisi olacağını belirten Bayraktar, "Türkiye'nin ekonomideki en önemli açmazı olan cari açığın ana müsebbibi enerji ithalatıysa bizim orada yoğunlaşmamız ve Türkiye'nin özellikle dışa bağımlılığını bu anlamda düşürmemiz gerekir. Temel çıkış noktamız buydu. Bugün de temel hedefimiz bu" diye konuştu.

"TÜRKMEN GAZINI TÜRKİYE'YE GETİRMEK İÇİN ANLAŞMA YAPTIK"

Türkmenistan ile doğal gaz alanında Türkmen doğal gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden de Avrupa'ya gitmesi ile alakalı bir anlaşma imzaladıklarını söyleyen Bakan Bayraktar, "Bu bizim yıllardır gündemimizde olan bir konu. Şartların çok olgunlaştığınızı görüyoruz. Bizim her zaman ilgimiz vardı. Onların da istekli olduğunu görmek bizi mutlu ediyor. Türkmenistan'dan Türkiye'ye gazın gelmesiyle ilgili 3 alternatifimiz var. Bunlardan bir tanesi Türkmen gazının swap yoluyla İran üzerinden gelmesi, bir diğeri Türkmen gazının İran ve Azerbaycan üzerinden yine swap yoluyla Türkiye'ye gelmesi, diğeri de esasen daha uzun soluklu daha sürdürülebilir ve daha büyük kapasiteli olan Türkmen gazının Hazar geçişli bir boru hattı ile Türkiye'ye gelmesi. Bunların hepsi masada" ifadelerini kullandı.

  • enerji
  • tabii kaynaklar
  • petrol üretimi
  • gabar

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