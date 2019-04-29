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Garanti Bankası, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

Garanti Bankası, 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacağını 19 milyon 440 bin TL bedelle sattı.

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Garanti Bankası, 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacağının 19 milyon 440 bin TL bedelle Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verdi.

Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 24-26 Mart 2019 itibarıyla toplam anapara bakiyesi 364 milyon 970 bin 915,17 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 19 milyon 440 bin TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmıştır." denildi.

BANKA GEÇEN HAFTA İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMİŞTİ

Garanti’den geçen hafta yapılan açıklamada banka ismine BBVA eklediği açıklanmıştı.Bankadan yapılan açıklamada, "Garanti'nin bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ile faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda tek bir global markaya, "BBVA"ya dönüşüyor" denildi ve eklendi:

 
 
"BBVA Grubu, Meksika'da BBVA Bancomer, Arjantin'de BBVA Frances, Amerika Birleşik Devletleri'nde BBVA Compass ve Peru'da BBVA Continental markalarıyla faaliyet gösteriyordu. Bu dönüşümle birlikte artık tüm pazarlarda, BBVA isminin yanındaki ikinci markasını kaldırarak sadece BBVA markasını kullanacak."
 
 
BBVA’nın bu stratejiyle dünya çapında faaliyet gösteren dijital bir kurum olma yolculuğunda önemli bir adım daha attığının altı çizilen açıklamada, "Bu adım, kullanıcıların dijital bir kurumda aradıkları tutarlı müşteri deneyimi beklentilerine de hizmet ediyor. Ayrıca bununla birlikte, BBVA'nın ürün ve hizmetlerinin birçoğu global kullanıma sunularak, faaliyet gösterdiği pazarlara uygun olarak uyarlanabilecek" denildi ve şu bilgiler verildi:
 
 
"Yeni marka stratejisinin Türkiye'deki yansıması ise 2019 yılı içinde, BBVA Grubu'nun küresel ölçekte sahip olduğu marka gücünün Garanti markası ve logosunun yanına eklenmesiyle hayata geçecek. 9 yılı aşkın bir süredir BBVA Grubu ile Türkiye ekonomisine değer katan Garanti, bu strateji doğrultusunda gerekli yasal süreçlerin tamamlanmasından sonra faaliyetlerini ’Garanti BBVA’ markasıyla sürdürecek. Garanti BBVA, insan odaklılık ve dijitalleşme temelli vizyonuyla, ülke ekonomisine, topluma katkı sağlamaya ve çağın olanaklarını herkese sunmaya devam edecek."

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