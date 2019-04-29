Garanti Bankası, tahsili gecikmiş alacaklarını sattı
Garanti Bankası, 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacağını 19 milyon 440 bin TL bedelle sattı.
- AA
Garanti Bankası, 364 milyon 970 bin 915,17 TL tahsili gecikmiş alacağının 19 milyon 440 bin TL bedelle Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmasına karar verdi.
Garanti Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Bankamızın takipteki krediler portföyünde yer alan ve 24-26 Mart 2019 itibarıyla toplam anapara bakiyesi 364 milyon 970 bin 915,17 TL olan; kredi kartı, bireysel destek kredisi, kredili mevduat, ticari kredi alacağı, çek hesabı, sigorta alacağı ve masraf hesabı türündeki tahsili gecikmiş alacakları, toplam 19 milyon 440 bin TL'ye Sümer Varlık Yönetim AŞ'ye satılmıştır." denildi.
BANKA GEÇEN HAFTA İSİM DEĞİŞİKLİĞİNE GİTMİŞTİ
Garanti’den geçen hafta yapılan açıklamada banka ismine BBVA eklediği açıklanmıştı.Bankadan yapılan açıklamada, "Garanti'nin bünyesinde bulunduğu BBVA Grubu, yürüttüğü dijital dönüşüm stratejisi doğrultusunda, dinamik ve dijital dünyaya uygun olarak yenilenen logosu ile faaliyet gösterdiği tüm pazarlarda tek bir global markaya, "BBVA"ya dönüşüyor" denildi ve eklendi:
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