Gaz, mazot ve benzin fiyatları neden yükseliyor? Uzmanlardan çarpıcı yorum

Küresel çaptaki enerji enflasyonu, akaryakıt fiyatlarının tüketiciler üzerindeki baskısını artırıyor. Gaz, mazot ve benzin fiyatlarındaki rekor artışa neden olarak, pandemi sonrası normalleşme, arz sıkıntıları ve Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar gösteriliyor.

WCBS-TV New York'tan Jessica Moore, akaryakıt pompasındaki dalgalanmayı neyin körüklediğini ve Beyaz Saray'ın bu konuda ne yapmaya çalıştığını araştırdı.

Akaryakıt maliyeti küresel çapta sürücüler için büyük bir sorun haline geliyor. Moore akaryakıt maliyetinin neden bu kadar yükseldiğini, uzmanlara sorarak cevap aradı.

GAZ, MAZOT VE BENZİN FİYATLARI NEDEN ARTIYORU?

Bazıları arz ve talep, enflasyon, Ukrayna'daki savaş ve vergiler diyor. Ancak, AAA Sözcüsü Robert Sinclair gerçek bir somut neden olduğunu söylüyor.

Sinclair, gaz, mazot ve benzinde yaşanan fiyat artışının nedenine ilişkin, "Şüphesiz, ham petrol ve hidrokarbon ürünleri, küresel olarak fiyatlandırılmış bir emtia." dedi.

Vergiler, dağıtım ve pazarlama ve rafinajın bir maliyeti olduğunu belirten Sinclair, "Ancak, ödediğinizin yaklaşık üçte ikisi, geçen yıla göre yüzde 70 artan ham petrol fiyatlarına gidiyor. Ayrıca Rusya büyük bir üreticiydi ve piyasanın yüzde 10'unu alıyorsunuz ve aniden ortalık karışıyor" dedi.

Sinclair'a göre, rafineriler bir sonraki en büyük maliyet emilimini oluşturuyor. Gazın daha ucuz olduğu Güney eyaletlerinde daha fazla rafineri var. Batı dışında, Kaliforniyalılar genellikle daha az rafineri olduğu için fiyat konusunda en sert darbeyi alıyor.

Sinclair, "Kaliforniya'da araba kullanmak zorundasınız ve bu akaryakıtı daha değerli kılıyor. Daha az rafineri ile fiyatlar daha da pahalı hale geliyor." dedi.

BİDEN'DAN PETROL DEVLERİNE MEKTUP

ABD Başkan Joe Biden, yazdığı bir mektupla, petrol rafinerilerini arzı artırmaya çağırdı. Başkan, ülkenin yedi büyük rafinerisine yazdığı bir mektupta, Amerikan halkının biraz tasarruf etmesine yardımcı olmak için büyük petrol şirketlerinin daha az kazanması gerektiğini söyleyerek yüksek kar marjlarını da eleştirdi.

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, pompa fiyatlarındaki artışla ilgili, "Alınan kar miktarı şaşırtıcı. Petrol ve gaz şirketleri ilk çeyrekte rekor kar elde etti. Bu oran, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 225. daha fazla." açıklamasında bulundu.

Granhol, "ABD en büyük ham petrol üreticisidir, bu da şu soruyu akla getiriyor: neden hala bu kadar çok ödüyoruz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Bunun nedeni petrolün küresel bir piyasada işlem görmesi. Dolayısıyla bugün petrolün varil fiyatı yaklaşık 120 dolar. İnsanlar bunu dünyanın her yerindeki ülkelerde ödüyor."

Başkan Joe Biden, Granholm'u fiyatları düşürmeye yardımcı olacak stratejiler belirlemek için petrol üreticileriyle acil bir toplantı yapmaya yönlendirdi. Beyaz Saray'ın düşündüğü birkaç yol, petrol üretimini ve rafineri kapasitesini artırmak ve petrol şirketlerinin ülkenin iyiliği için kısa vadede kendi karlarını sınırlamaya ikna etmek...

Star Gazetesi