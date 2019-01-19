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Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Gebze-Halkalı Marmaray Hattı'nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacağı duyuruldu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Gebze - Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanmakta olan kısımlarının hizmete alınması amacıyla sistem ve tren testleri yapılacaktır. Test süresi boyunca Marmaray Hattı;
 
• 19 Ocak Cumartesi saat 21.00 itibariyle 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar Yenikapı – Ayrılık Çeşmesi arasında; 
 
• 21 Ocak – 04 Mart 2019 tarihleri arasında ise Üsküdar – Kazlıçeşme istasyonları arasında hizmet verecek. 
 
İstanbul’un en önemli ulaşım projelerinden olan Gebze – Halkalı Marmaray Hattı’nın tamamlanabilmesi amacıyla yapılacak olan test sürüşleri boyunca, yolcuların ulaşımını sağlamak adına İETT tarafından tarifelerde düzenleme yapılarak ücretsiz ring seferleri planlandı. Bu kapsamda;
 
• Avrupa yakasında 19 Ocak 2019 Cumartesi saat 21:00’den, 21 Ocak Pazartesi sabahına kadar; Kazlıçeşme - Yenikapı istasyonu arasında 4 araçla ücretsiz ring seferleri yapılacak. Ayrıca Kazlıçeşme Marmaray durağında sonlanan diğer tüm İETT hatları Yenikapı Marmaray’a uzatılarak yeni güzergâhlarında hizmet verecek.
 
• Anadolu yakasında ise 21 Ocak - 04 Mart 2019 tarihleri arasında MR isimli yeni bir İETT hattı oluşturularak 30 adet otobüsle 06.00 ile 00.00 saatlerinde Üsküdar – Ayrılık Çeşmesi arasında ücretsiz olarak kesintisiz hizmet verilecek.

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